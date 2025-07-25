https://ria.ru/20250725/pridnestrove-2031303346.html

В Приднестровье обеспокоены милитаризацией Молдавии

В Приднестровье обеспокоены милитаризацией Молдавии - РИА Новости, 25.07.2025

В Приднестровье обеспокоены милитаризацией Молдавии

Приднестровье серьезно обеспокоено милитаризацией Молдавии, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T06:09:00+03:00

2025-07-25T06:09:00+03:00

2025-07-25T06:09:00+03:00

в мире

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виталий игнатьев

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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Приднестровье серьезно обеспокоено милитаризацией Молдавии, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Что касается милитаризации Молдовы, то явная активизация этого процесса вызывает серьезную обеспокоенность. Президент Республики Молдова Майя Санду недавно признала, что военной опасности для Молдовы в краткосрочной и среднесрочной перспективе нет. При этом, по ее же словам, рост военных расходов будет продолжаться", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР отметил, что на этом фоне возникает резонный вопрос: с какой целью так настойчиво вооружается Молдавия? "В свете отказа Кишинева от подписания декларации о приверженности мирным методам в урегулировании и нежелания Республики Молдова вести конструктивный переговорный процесс с Приднестровьем данный вопрос приобретает особую остроту", - отметил Игнатьев. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030858074.html

https://ria.ru/20250715/zapad-2029241339.html

https://ria.ru/20250720/moldaviya-2030240435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, румыния, виталий игнатьев, майя санду, нато