Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье обеспокоены милитаризацией Молдавии - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:09 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/pridnestrove-2031303346.html
В Приднестровье обеспокоены милитаризацией Молдавии
В Приднестровье обеспокоены милитаризацией Молдавии - РИА Новости, 25.07.2025
В Приднестровье обеспокоены милитаризацией Молдавии
Приднестровье серьезно обеспокоено милитаризацией Молдавии, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:09:00+03:00
2025-07-25T06:09:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
румыния
виталий игнатьев
майя санду
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_0:71:1401:859_1920x0_80_0_0_39d8c4ac52dd6ee6520ff5ba88c71464.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Приднестровье серьезно обеспокоено милитаризацией Молдавии, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Что касается милитаризации Молдовы, то явная активизация этого процесса вызывает серьезную обеспокоенность. Президент Республики Молдова Майя Санду недавно признала, что военной опасности для Молдовы в краткосрочной и среднесрочной перспективе нет. При этом, по ее же словам, рост военных расходов будет продолжаться", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР отметил, что на этом фоне возникает резонный вопрос: с какой целью так настойчиво вооружается Молдавия? "В свете отказа Кишинева от подписания декларации о приверженности мирным методам в урегулировании и нежелания Республики Молдова вести конструктивный переговорный процесс с Приднестровьем данный вопрос приобретает особую остроту", - отметил Игнатьев. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030858074.html
https://ria.ru/20250715/zapad-2029241339.html
https://ria.ru/20250720/moldaviya-2030240435.html
молдавия
кишинев
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_80:0:1320:930_1920x0_80_0_0_1ea76af1c4fc568f26c361ed32d4df42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, румыния, виталий игнатьев, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, Румыния, Виталий Игнатьев, Майя Санду, НАТО
В Приднестровье обеспокоены милитаризацией Молдавии

Глава МИД ПМР Игнатьев: Приднестровье обеспокоено милитаризацией Молдавии

CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий видМемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий вид
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Приднестровье серьезно обеспокоено милитаризацией Молдавии, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Что касается милитаризации Молдовы, то явная активизация этого процесса вызывает серьезную обеспокоенность. Президент Республики Молдова Майя Санду недавно признала, что военной опасности для Молдовы в краткосрочной и среднесрочной перспективе нет. При этом, по ее же словам, рост военных расходов будет продолжаться", - сказал Игнатьев.
Роман Рошка - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Молдавия назначила нового переговорщика по Приднестровью
23 июля, 15:15
Глава МИД ПМР отметил, что на этом фоне возникает резонный вопрос: с какой целью так настойчиво вооружается Молдавия?
"В свете отказа Кишинева от подписания декларации о приверженности мирным методам в урегулировании и нежелания Республики Молдова вести конструктивный переговорный процесс с Приднестровьем данный вопрос приобретает особую остроту", - отметил Игнатьев.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Политолог рассказал о планах Запада вовлечь Молдавию в конфликт с Россией
15 июля, 14:23
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Румынизация Молдавии носит искусственный характер, заявил посол
20 июля, 09:43
 
В миреМолдавияКишиневРумынияВиталий ИгнатьевМайя СандуНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала