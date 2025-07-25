https://ria.ru/20250725/pravitelstvo-2031541794.html
Правительство утвердило критерии для рекламы в интернете
Правительство утвердило критерии для рекламы в интернете - РИА Новости, 25.07.2025
Правительство утвердило критерии для рекламы в интернете
Правительство РФ утвердило критерии отнесения к рекламе информации в интернете, соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале официального... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T22:59:00+03:00
2025-07-25T22:59:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство РФ утвердило критерии отнесения к рекламе информации в интернете, соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале официального опубликования правовых актов."В соответствии со статьей 182 Федерального закона "О рекламе" Правительство Российской Федерации постановляет... утвердить прилагаемые критерии отнесения к рекламе информации, распространяемой на отдельных информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"", - говорится в постановлении.Отмечается, что к рекламе, в частности, относятся информационные ресурсы, которые позволяют потребителю одновременно ознакомиться с предложением о товаре или услуге, заключить договор и оплатить товар или услугу. Помимо этого, к рекламе можно отнести ресурсы для организации процесса купли-продажи между пользователями, ресурсы предназначенные для публикации и распространения рекламы, а также информацию, направленную на привлечение внимания к товару или услуге.В постановлении указано, что к рекламе не относятся информационные ресурсы для осуществления государственных и муниципальных функций, информация, которая носит справочно-информационный характер или является личным мнением пользователя, сообщения о безвозмездной передаче или продаже личных вещей или животных, а также объявления о приёме на работу, если они не привлекают внимания к конкретному товару, работе или услуге.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20250722/stavki-2030528044.html
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россия, правительство рф, общество
Россия, Правительство РФ, Общество
Правительство утвердило критерии для рекламы в интернете
Правительство утвердило критерии рекламы для информации в интернете
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство РФ утвердило критерии отнесения к рекламе информации в интернете, соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.
"В соответствии со статьей 182 Федерального закона "О рекламе" Правительство Российской Федерации постановляет... утвердить прилагаемые критерии отнесения к рекламе информации, распространяемой на отдельных информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"", - говорится в постановлении.
Отмечается, что к рекламе, в частности, относятся информационные ресурсы, которые позволяют потребителю одновременно ознакомиться с предложением о товаре или услуге, заключить договор и оплатить товар или услугу. Помимо этого, к рекламе можно отнести ресурсы для организации процесса купли-продажи между пользователями, ресурсы предназначенные для публикации и распространения рекламы, а также информацию, направленную на привлечение внимания к товару или услуге.
В постановлении указано, что к рекламе не относятся информационные ресурсы для осуществления государственных и муниципальных функций, информация, которая носит справочно-информационный характер или является личным мнением пользователя, сообщения о безвозмездной передаче или продаже личных вещей или животных, а также объявления о приёме на работу, если они не привлекают внимания к конкретному товару, работе или услуге.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.