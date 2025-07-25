https://ria.ru/20250725/pravitelstvo-2031541794.html

Правительство утвердило критерии для рекламы в интернете

Правительство утвердило критерии для рекламы в интернете - РИА Новости, 25.07.2025

Правительство утвердило критерии для рекламы в интернете

Правительство РФ утвердило критерии отнесения к рекламе информации в интернете, соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале официального... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T22:59:00+03:00

2025-07-25T22:59:00+03:00

2025-07-25T23:10:00+03:00

россия

правительство рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство РФ утвердило критерии отнесения к рекламе информации в интернете, соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале официального опубликования правовых актов."В соответствии со статьей 182 Федерального закона "О рекламе" Правительство Российской Федерации постановляет... утвердить прилагаемые критерии отнесения к рекламе информации, распространяемой на отдельных информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"", - говорится в постановлении.Отмечается, что к рекламе, в частности, относятся информационные ресурсы, которые позволяют потребителю одновременно ознакомиться с предложением о товаре или услуге, заключить договор и оплатить товар или услугу. Помимо этого, к рекламе можно отнести ресурсы для организации процесса купли-продажи между пользователями, ресурсы предназначенные для публикации и распространения рекламы, а также информацию, направленную на привлечение внимания к товару или услуге.В постановлении указано, что к рекламе не относятся информационные ресурсы для осуществления государственных и муниципальных функций, информация, которая носит справочно-информационный характер или является личным мнением пользователя, сообщения о безвозмездной передаче или продаже личных вещей или животных, а также объявления о приёме на работу, если они не привлекают внимания к конкретному товару, работе или услуге.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250722/stavki-2030528044.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, правительство рф, общество