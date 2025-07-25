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На севере Иркутской области действует природный пожар - РИА Новости, 25.07.2025
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11:39 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/pozhar-2031360872.html
На севере Иркутской области действует природный пожар
На севере Иркутской области действует природный пожар - РИА Новости, 25.07.2025
На севере Иркутской области действует природный пожар
На севере Иркутской области в труднодоступной местности действует природный пожар на площади почти 900 гектаров, в район пожара проложены пути для доставки... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:39:00+03:00
2025-07-25T11:39:00+03:00
происшествия
катангский район
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 25 июл - РИА Новости. На севере Иркутской области в труднодоступной местности действует природный пожар на площади почти 900 гектаров, в район пожара проложены пути для доставки техники, сообщила пресс-служба правительства региона. Продолжается тушение лесных пожаров в отдаленных труднодоступных местностях на севере области. Ситуация там осложнилась с 14 июля из-за прохождения грозовых фронтов, жаркой погоды и сильного ветра. В связи с этим было принято решение усилить базирующуюся в Ербогачёне группировку сил и средств пожаротушения. Всего с 14 июля в Катангском районе потушили 14 лесных пожаров. "В районе действует 2 пожара на площади 871,5 га, еще одно возгорание, обнаруженное 21 июля, локализовано на 3,2 га", - говорится в сообщении. В труднодоступной местности Катангского района спасатели проложили пути для доставки техники. В район направлены семь бульдозеров и два вездехода.
https://ria.ru/20250723/signalizatsiya-2030902206.html
катангский район
иркутская область
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происшествия, катангский район, иркутская область, россия
Происшествия, Катангский район, Иркутская область, Россия
На севере Иркутской области действует природный пожар

На севере Иркутской области действует природный пожар на площади 900 гектаров

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ИРКУТСК, 25 июл - РИА Новости. На севере Иркутской области в труднодоступной местности действует природный пожар на площади почти 900 гектаров, в район пожара проложены пути для доставки техники, сообщила пресс-служба правительства региона.
Продолжается тушение лесных пожаров в отдаленных труднодоступных местностях на севере области. Ситуация там осложнилась с 14 июля из-за прохождения грозовых фронтов, жаркой погоды и сильного ветра. В связи с этим было принято решение усилить базирующуюся в Ербогачёне группировку сил и средств пожаротушения. Всего с 14 июля в Катангском районе потушили 14 лесных пожаров.
"В районе действует 2 пожара на площади 871,5 га, еще одно возгорание, обнаруженное 21 июля, локализовано на 3,2 га", - говорится в сообщении.
В труднодоступной местности Катангского района спасатели проложили пути для доставки техники. В район направлены семь бульдозеров и два вездехода.
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ПроисшествияКатангский районИркутская областьРоссия
 
 
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