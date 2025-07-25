https://ria.ru/20250725/pozhar-2031360872.html
На севере Иркутской области действует природный пожар
На севере Иркутской области действует природный пожар - РИА Новости, 25.07.2025
На севере Иркутской области действует природный пожар
На севере Иркутской области в труднодоступной местности действует природный пожар на площади почти 900 гектаров, в район пожара проложены пути для доставки... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:39:00+03:00
2025-07-25T11:39:00+03:00
2025-07-25T11:39:00+03:00
происшествия
катангский район
иркутская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/73870/90/738709045_0:495:1366:1263_1920x0_80_0_0_b8d1f6acde65dc469a0cfe57c5ffa475.jpg
ИРКУТСК, 25 июл - РИА Новости. На севере Иркутской области в труднодоступной местности действует природный пожар на площади почти 900 гектаров, в район пожара проложены пути для доставки техники, сообщила пресс-служба правительства региона. Продолжается тушение лесных пожаров в отдаленных труднодоступных местностях на севере области. Ситуация там осложнилась с 14 июля из-за прохождения грозовых фронтов, жаркой погоды и сильного ветра. В связи с этим было принято решение усилить базирующуюся в Ербогачёне группировку сил и средств пожаротушения. Всего с 14 июля в Катангском районе потушили 14 лесных пожаров. "В районе действует 2 пожара на площади 871,5 га, еще одно возгорание, обнаруженное 21 июля, локализовано на 3,2 га", - говорится в сообщении. В труднодоступной местности Катангского района спасатели проложили пути для доставки техники. В район направлены семь бульдозеров и два вездехода.
https://ria.ru/20250723/signalizatsiya-2030902206.html
катангский район
иркутская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/73870/90/738709045_0:367:1366:1391_1920x0_80_0_0_e4c7088fcb93b0789a756951c21c73d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, катангский район, иркутская область, россия
Происшествия, Катангский район, Иркутская область, Россия
На севере Иркутской области действует природный пожар
На севере Иркутской области действует природный пожар на площади 900 гектаров