https://ria.ru/20250725/pozhar-2031360872.html

На севере Иркутской области действует природный пожар

На севере Иркутской области действует природный пожар - РИА Новости, 25.07.2025

На севере Иркутской области действует природный пожар

На севере Иркутской области в труднодоступной местности действует природный пожар на площади почти 900 гектаров, в район пожара проложены пути для доставки... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:39:00+03:00

2025-07-25T11:39:00+03:00

2025-07-25T11:39:00+03:00

происшествия

катангский район

иркутская область

россия

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ИРКУТСК, 25 июл - РИА Новости. На севере Иркутской области в труднодоступной местности действует природный пожар на площади почти 900 гектаров, в район пожара проложены пути для доставки техники, сообщила пресс-служба правительства региона. Продолжается тушение лесных пожаров в отдаленных труднодоступных местностях на севере области. Ситуация там осложнилась с 14 июля из-за прохождения грозовых фронтов, жаркой погоды и сильного ветра. В связи с этим было принято решение усилить базирующуюся в Ербогачёне группировку сил и средств пожаротушения. Всего с 14 июля в Катангском районе потушили 14 лесных пожаров. "В районе действует 2 пожара на площади 871,5 га, еще одно возгорание, обнаруженное 21 июля, локализовано на 3,2 га", - говорится в сообщении. В труднодоступной местности Катангского района спасатели проложили пути для доставки техники. В район направлены семь бульдозеров и два вездехода.

https://ria.ru/20250723/signalizatsiya-2030902206.html

катангский район

иркутская область

россия

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происшествия, катангский район, иркутская область, россия