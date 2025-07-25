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Совфед одобрил закон о гарантиях для совмещающих две работы граждан - РИА Новости, 25.07.2025
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Совфед одобрил закон о гарантиях для совмещающих две работы граждан
Совфед одобрил закон о гарантиях для совмещающих две работы граждан - РИА Новости, 25.07.2025
Совфед одобрил закон о гарантиях для совмещающих две работы граждан
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, предоставляющий гарантии по выплате выходного пособия при сокращении для совмещающих две работы россиян. РИА Новости, 25.07.2025
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2025-07-25T15:10:00+03:00
общество
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россия
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, предоставляющий гарантии по выплате выходного пособия при сокращении для совмещающих две работы россиян. Законом предусматриваются дополнительные гарантии для совмещающих две работы граждан в случае расторжения трудового договора в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников. Устанавливается, что на общих основаниях предоставляются гарантии по выплате выходного пособия в размере среднего месячного заработка, а также по выплате среднего месячного заработка за второй (а в отдельных случаях - и третий) месяц со дня увольнения. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
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общество, совет федерации рф, россия
Общество, Совет Федерации РФ, Россия
Совфед одобрил закон о гарантиях для совмещающих две работы граждан

Совфед одобрил закон о выходном пособии для совмещающих две работы граждан

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, предоставляющий гарантии по выплате выходного пособия при сокращении для совмещающих две работы россиян.
Законом предусматриваются дополнительные гарантии для совмещающих две работы граждан в случае расторжения трудового договора в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников. Устанавливается, что на общих основаниях предоставляются гарантии по выплате выходного пособия в размере среднего месячного заработка, а также по выплате среднего месячного заработка за второй (а в отдельных случаях - и третий) месяц со дня увольнения.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
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