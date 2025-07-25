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Совфед одобрил закон о гарантиях для совмещающих две работы граждан

Совфед одобрил закон о гарантиях для совмещающих две работы граждан - РИА Новости, 25.07.2025

Совфед одобрил закон о гарантиях для совмещающих две работы граждан

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, предоставляющий гарантии по выплате выходного пособия при сокращении для совмещающих две работы россиян. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:10:00+03:00

2025-07-25T15:10:00+03:00

2025-07-25T15:10:00+03:00

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совет федерации рф

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, предоставляющий гарантии по выплате выходного пособия при сокращении для совмещающих две работы россиян. Законом предусматриваются дополнительные гарантии для совмещающих две работы граждан в случае расторжения трудового договора в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников. Устанавливается, что на общих основаниях предоставляются гарантии по выплате выходного пособия в размере среднего месячного заработка, а также по выплате среднего месячного заработка за второй (а в отдельных случаях - и третий) месяц со дня увольнения. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, совет федерации рф, россия