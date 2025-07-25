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Стармер использует визит Трампа в Шотландию, сообщает Financial Times
Стармер использует визит Трампа в Шотландию, сообщает Financial Times - РИА Новости, 25.07.2025
Стармер использует визит Трампа в Шотландию, сообщает Financial Times
Британский премьер-министр Кир Стармер воспользуется визитом президента США Дональда Трампа, чтобы добиться снижения пошлин на шотландский виски, сообщает... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:44:00+03:00
2025-07-25T09:44:00+03:00
2025-07-25T09:44:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер воспользуется визитом президента США Дональда Трампа, чтобы добиться снижения пошлин на шотландский виски, сообщает газета Financial Times со ссылкой на правительственные источники. Трамп посетит Шотландию 25-29 июля. По информации издания, ожидается, что Стармер встретится с Трампом в понедельник и воспользуется этой встречей, чтобы продвинуть идею о налаживании более тесных отношений, включая снижение пошлин на шотландский виски и британскую сталь. Великобритания экспортирует сталь в США с 25-процентной пошлиной - ниже глобальной ставки Трампа в 50%. Президент США ранее предоставил Британии частичное освобождение, чтобы выиграть время для реализации торгового соглашения между странами. Британские чиновники совместно с американскими коллегами решают "технические и юридические" вопросы, из-за которых задерживается утверждение квоты, которая позволит британским экспортерам избежать даже льготной пошлины, пишет издание.
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в мире, сша, шотландия, великобритания, кир стармер, дональд трамп
В мире, США, Шотландия, Великобритания, Кир Стармер, Дональд Трамп
Стармер использует визит Трампа в Шотландию, сообщает Financial Times
FT: Стармер использует визит Трампа в Шотландию, чтобы добиться снижения пошлин