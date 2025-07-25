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"Север" улучшил тактическое положение в Харьковской области - РИА Новости, 25.07.2025
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12:06 25.07.2025 (обновлено: 12:22 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/polozhenie-2031368031.html
"Север" улучшил тактическое положение в Харьковской области
"Север" улучшил тактическое положение в Харьковской области - РИА Новости, 25.07.2025
"Север" улучшил тактическое положение в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:06:00+03:00
2025-07-25T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1150 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и 37 автомобилей. Уничтожены 29 орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
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безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
"Север" улучшил тактическое положение в Харьковской области

МО РФ: "Север" улучшил тактическое положение в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1150 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и 37 автомобилей. Уничтожены 29 орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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