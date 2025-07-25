https://ria.ru/20250725/polozhenie-2031368031.html

"Север" улучшил тактическое положение в Харьковской области

"Север" улучшил тактическое положение в Харьковской области - РИА Новости, 25.07.2025

"Север" улучшил тактическое положение в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:06:00+03:00

2025-07-25T12:06:00+03:00

2025-07-25T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1150 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и 37 автомобилей. Уничтожены 29 орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.

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безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы украины