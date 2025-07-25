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Отказавшимся от взяток полицейским в Ростовской области выплатили премию - РИА Новости, 25.07.2025
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03:28 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/politsejskie-2031293281.html
Отказавшимся от взяток полицейским в Ростовской области выплатили премию
Отказавшимся от взяток полицейским в Ростовской области выплатили премию - РИА Новости, 25.07.2025
Отказавшимся от взяток полицейским в Ростовской области выплатили премию
Сотрудникам полиции Ростовской области, которые отказались от предложенных взяток, выплатили около 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:28:00+03:00
2025-07-25T03:28:00+03:00
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудникам полиции Ростовской области, которые отказались от предложенных взяток, выплатили около 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости официальный представитель ГУМВД России по региону. Ранее начальник областного главка МВД России Александр Речицкий рассказал журналистам, что за стойкую антикоррупционную позицию сотрудникам полиции начали возвращать деньги, которые им "были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий". При этом, в отношении тех, кто предлагал взятку, возбуждается уголовное дело. "В качестве премий сотрудникам полиции уже возвращено около 200 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что такая практика в области была введена с приходом нового руководства ГУМВД. Речицкий был назначен начальником ГУМВД России по Ростовской области с 5 мая 2025 года.
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ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
Отказавшимся от взяток полицейским в Ростовской области выплатили премию

Ростовским полицейским, отказавшимся от взяток, выплатили около 200 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудникам полиции Ростовской области, которые отказались от предложенных взяток, выплатили около 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости официальный представитель ГУМВД России по региону.
Ранее начальник областного главка МВД России Александр Речицкий рассказал журналистам, что за стойкую антикоррупционную позицию сотрудникам полиции начали возвращать деньги, которые им "были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий". При этом, в отношении тех, кто предлагал взятку, возбуждается уголовное дело.
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"В качестве премий сотрудникам полиции уже возвращено около 200 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что такая практика в области была введена с приходом нового руководства ГУМВД.
Речицкий был назначен начальником ГУМВД России по Ростовской области с 5 мая 2025 года.
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Ростовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
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