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Большинство стран мира хотят вести многовекторную политику, заявил эксперт - РИА Новости, 25.07.2025
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10:53 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/politika-2031347280.html
Большинство стран мира хотят вести многовекторную политику, заявил эксперт
Большинство стран мира хотят вести многовекторную политику, заявил эксперт - РИА Новости, 25.07.2025
Большинство стран мира хотят вести многовекторную политику, заявил эксперт
Большинство стран мира стремятся вести многовекторную политику и сотрудничать со всеми центрами силы, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:53:00+03:00
2025-07-25T10:53:00+03:00
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китай
пекин
алексей громыко
российская академия наук
евросоюз
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Большинство стран мира стремятся вести многовекторную политику и сотрудничать со всеми центрами силы, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко. "Большинство стран мира сейчас хотят вести многовекторную политику, маневрировать между ведущими центрами силы, не втягиваться однозначно на чьей-либо стороне в конфронтацию", - сказал Громыко. Он добавил, что у самого Китая торговый оборот с ЕС в прошлом году был 740 миллиардов долларов, с США - 660 миллиардов. Пекин стремится к взаимовыгодным отношениям и с США, и с европейцами, отметил Громыко.
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сша, китай, пекин, алексей громыко, российская академия наук, евросоюз
США, Китай, Пекин, Алексей Громыко, Российская академия наук, Евросоюз
Большинство стран мира хотят вести многовекторную политику, заявил эксперт

Громыко: большинство стран мира стремятся вести многовекторную политику

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Большинство стран мира стремятся вести многовекторную политику и сотрудничать со всеми центрами силы, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко.
"Большинство стран мира сейчас хотят вести многовекторную политику, маневрировать между ведущими центрами силы, не втягиваться однозначно на чьей-либо стороне в конфронтацию", - сказал Громыко.
Он добавил, что у самого Китая торговый оборот с ЕС в прошлом году был 740 миллиардов долларов, с США - 660 миллиардов. Пекин стремится к взаимовыгодным отношениям и с США, и с европейцами, отметил Громыко.
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