https://ria.ru/20250725/politika-2031347280.html

Большинство стран мира хотят вести многовекторную политику, заявил эксперт

Большинство стран мира хотят вести многовекторную политику, заявил эксперт - РИА Новости, 25.07.2025

Большинство стран мира хотят вести многовекторную политику, заявил эксперт

Большинство стран мира стремятся вести многовекторную политику и сотрудничать со всеми центрами силы, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:53:00+03:00

2025-07-25T10:53:00+03:00

2025-07-25T10:53:00+03:00

сша

китай

пекин

алексей громыко

российская академия наук

евросоюз

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Большинство стран мира стремятся вести многовекторную политику и сотрудничать со всеми центрами силы, заявил в интервью РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко. "Большинство стран мира сейчас хотят вести многовекторную политику, маневрировать между ведущими центрами силы, не втягиваться однозначно на чьей-либо стороне в конфронтацию", - сказал Громыко. Он добавил, что у самого Китая торговый оборот с ЕС в прошлом году был 740 миллиардов долларов, с США - 660 миллиардов. Пекин стремится к взаимовыгодным отношениям и с США, и с европейцами, отметил Громыко.

https://ria.ru/20250725/mishustin-2031315778.html

сша

китай

пекин

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сша, китай, пекин, алексей громыко, российская академия наук, евросоюз