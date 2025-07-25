https://ria.ru/20250725/pogibshie-2031315317.html

В Таиланде из-за конфликта с Камбоджей погибли 15 человек

В Таиланде из-за конфликта с Камбоджей погибли 15 человек - РИА Новости, 25.07.2025

В Таиланде из-за конфликта с Камбоджей погибли 15 человек

Количество погибших в Таиланде в результате пограничного конфликта с Камбоджей увеличилось до 15 человек, говорится в заявлении министерства здравоохранения... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:22:00+03:00

2025-07-25T08:22:00+03:00

2025-07-25T08:41:00+03:00

таиланд

камбоджа

в мире

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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БАНГКОК, 25 июл – РИА Новости. Количество погибших в Таиланде в результате пограничного конфликта с Камбоджей увеличилось до 15 человек, говорится в заявлении министерства здравоохранения Таиланда, выпущенном в пятницу утром."Погибли не менее 14 гражданских лиц и один военнослужащий, ранения получили 46 человек, в основном, гражданские лица", - говорится в заявлении минздрава.В четверг минздрав Таиланда сообщал о гибели 11 гражданских лиц и одного военнослужащего, а также о 28 раненых, из числа которых 24 человека – гражданские и четверо – военнослужащие.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации.Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250725/tailand-2031314753.html

https://ria.ru/20250725/kambodzha-2031303254.html

https://ria.ru/20250724/turisty-2031114164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таиланд, камбоджа, в мире, обострение конфликта между таиландом и камбоджей