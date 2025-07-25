https://ria.ru/20250725/podzhog-2031318239.html

Защита обжаловала арест обвиняемого в поджоге леса в Забайкалье

Защита обжаловала арест обвиняемого в поджоге леса в Забайкалье - РИА Новости, 25.07.2025

Защита обжаловала арест обвиняемого в поджоге леса в Забайкалье

Защита подала апелляционную жалобу на арест одного из подростков, обвиняемых в поджоге леса в районе Атамановки Забайкальского края, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:46:00+03:00

2025-07-25T08:46:00+03:00

2025-07-25T09:34:00+03:00

происшествия

забайкальский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Защита подала апелляционную жалобу на арест одного из подростков, обвиняемых в поджоге леса в районе Атамановки Забайкальского края, сообщили РИА Новости в Читинском районном суде.Во вторник в объединенном пресс-центре судов региона рассказали РИА Новости, что в поджоге леса в районе Атамановки обвиняются двое несовершеннолетних, им может грозить до 10 лет лишения свободы. Следствие полагает, что лесному фонду причинён ущерб свыше 322 миллионов рублей. Читинский районный суд арестовал подростков на два месяца. Позже в пресс-центре уточнили РИА Новости, что один из обвиняемых в поджоге полностью признал вину, второй отказался давать показания, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Обоим по 16 лет, признавший вину подросток из детдома, второй живет в семье."Поступила апелляционная жалоба на арест одного из подростков, защита просит изменить ему меру пресечения и выпустить из СИЗО", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что приговор обжаловал адвокат подростка, который отказался давать показания.Пожар в районе поселка Атамановка в Забайкалье полыхал больше недели. В июне пресс-служба МЧС России сообщила, что он локализован на площади 7 тысяч гектаров, в помощь Забайкальскому краю прибыла аэромобильная группировка управления МЧС России по Иркутской области. Позже в минприроды региона рассказали РИА Новости, что горевший больше недели пожар в районе Атамановки потушили.Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.

https://ria.ru/20250722/podzhog-2030535039.html

https://ria.ru/20250722/ural-2030561875.html

забайкальский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, забайкальский край