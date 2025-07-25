Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала арест обвиняемого в поджоге леса в Забайкалье - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 25.07.2025 (обновлено: 09:34 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/podzhog-2031318239.html
Защита обжаловала арест обвиняемого в поджоге леса в Забайкалье
Защита обжаловала арест обвиняемого в поджоге леса в Забайкалье - РИА Новости, 25.07.2025
Защита обжаловала арест обвиняемого в поджоге леса в Забайкалье
Защита подала апелляционную жалобу на арест одного из подростков, обвиняемых в поджоге леса в районе Атамановки Забайкальского края, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:46:00+03:00
2025-07-25T09:34:00+03:00
происшествия
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Защита подала апелляционную жалобу на арест одного из подростков, обвиняемых в поджоге леса в районе Атамановки Забайкальского края, сообщили РИА Новости в Читинском районном суде.Во вторник в объединенном пресс-центре судов региона рассказали РИА Новости, что в поджоге леса в районе Атамановки обвиняются двое несовершеннолетних, им может грозить до 10 лет лишения свободы. Следствие полагает, что лесному фонду причинён ущерб свыше 322 миллионов рублей. Читинский районный суд арестовал подростков на два месяца. Позже в пресс-центре уточнили РИА Новости, что один из обвиняемых в поджоге полностью признал вину, второй отказался давать показания, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Обоим по 16 лет, признавший вину подросток из детдома, второй живет в семье."Поступила апелляционная жалоба на арест одного из подростков, защита просит изменить ему меру пресечения и выпустить из СИЗО", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что приговор обжаловал адвокат подростка, который отказался давать показания.Пожар в районе поселка Атамановка в Забайкалье полыхал больше недели. В июне пресс-служба МЧС России сообщила, что он локализован на площади 7 тысяч гектаров, в помощь Забайкальскому краю прибыла аэромобильная группировка управления МЧС России по Иркутской области. Позже в минприроды региона рассказали РИА Новости, что горевший больше недели пожар в районе Атамановки потушили.Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.
https://ria.ru/20250722/podzhog-2030535039.html
https://ria.ru/20250722/ural-2030561875.html
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
Защита обжаловала арест обвиняемого в поджоге леса в Забайкалье

Защита обжаловала арест подростка, обвиняемого в поджоге леса у Атамановки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Защита подала апелляционную жалобу на арест одного из подростков, обвиняемых в поджоге леса в районе Атамановки Забайкальского края, сообщили РИА Новости в Читинском районном суде.
Во вторник в объединенном пресс-центре судов региона рассказали РИА Новости, что в поджоге леса в районе Атамановки обвиняются двое несовершеннолетних, им может грозить до 10 лет лишения свободы. Следствие полагает, что лесному фонду причинён ущерб свыше 322 миллионов рублей. Читинский районный суд арестовал подростков на два месяца. Позже в пресс-центре уточнили РИА Новости, что один из обвиняемых в поджоге полностью признал вину, второй отказался давать показания, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Обоим по 16 лет, признавший вину подросток из детдома, второй живет в семье.
Сотрудники противопожарной службы тушат лесной пожар недалеко от поселка Атамановка в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
СК оценил ущерб от поджога леса в Забайкалье
22 июля, 07:20
"Поступила апелляционная жалоба на арест одного из подростков, защита просит изменить ему меру пресечения и выпустить из СИЗО", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что приговор обжаловал адвокат подростка, который отказался давать показания.
Пожар в районе поселка Атамановка в Забайкалье полыхал больше недели. В июне пресс-служба МЧС России сообщила, что он локализован на площади 7 тысяч гектаров, в помощь Забайкальскому краю прибыла аэромобильная группировка управления МЧС России по Иркутской области. Позже в минприроды региона рассказали РИА Новости, что горевший больше недели пожар в районе Атамановки потушили.
Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.
Логотип компании Мегафон - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
На Урале подростков будут судить за поджог оборудования "Мегафона"
22 июля, 10:41
 
ПроисшествияЗабайкальский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала