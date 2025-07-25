https://ria.ru/20250725/podrostok-2031397487.html

В Брянске арестовали подростка по подозрению в убийстве сковородкой

В Брянске арестовали подростка по подозрению в убийстве сковородкой - РИА Новости, 25.07.2025

В Брянске арестовали подростка по подозрению в убийстве сковородкой

Пятнадцатилетнего подростка из Брянска, нанесшего удары сковородкой своей несовершеннолетней знакомой, после чего она скончалась, заключили под стражу на два... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:24:00+03:00

2025-07-25T13:24:00+03:00

2025-07-25T13:24:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетнего подростка из Брянска, нанесшего удары сковородкой своей несовершеннолетней знакомой, после чего она скончалась, заключили под стражу на два месяца, сообщили в региональном СУСК РФ и в областной прокуратуре. "По версии следствия, в ночь с 21 на 22 июля 2025 года подросток нанес своей несовершеннолетней знакомой сковородой множественные удары по голове. От полученных телесных повреждений потерпевшая спустя несколько часов скончалась в медицинском учреждении", – говорится в сообщении прокуратуры. Как отметили в СУСК, по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый за кражу 15-летний житель областного центра, расследуется уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). "По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в следственном управлении региона. В прокуратуре уточнили, что Советский районный суд Брянска отправил фигуранта в СИЗО на два месяца.

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происшествия, брянск, россия