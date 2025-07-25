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В Петербурге арестовали сооснователя iGooods - РИА Новости, 25.07.2025
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22:11 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/peterburg-2031538446.html
В Петербурге арестовали сооснователя iGooods
В Петербурге арестовали сооснователя iGooods - РИА Новости, 25.07.2025
В Петербурге арестовали сооснователя iGooods
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Григория Куниса по подозрению в финансировании экстремистской деятельности, сообщила... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T22:11:00+03:00
2025-07-25T22:11:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Григория Куниса по подозрению в финансировании экстремистской деятельности, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Петроградский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григория Куниса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности – ред.)", – говорится в сообщении. По данным следствия, на которые ссылается судебная пресс-служба, не позднее 5 февраля 2022 года "неустановленное лицо", осознавая свои действия, перечислило 3,5 тысячи рублей в адрес "Фонда борьбы с коррупцией" *. Отмечается, что Куниса задержали в четверг, обвинение пока не предъявлялось. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе судов, подозреваемый является индивидуальным предпринимателем. Судебная пресс-служба не приводит данные о роде деятельности предпринимателя, но его имя и фамилия совпадают с персональными данными сооснователя сервиса доставки продуктов iGooods, созданного в 2014 году. Комментарием этой компании РИА Новости пока не располагает.* Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге арестовали сооснователя iGooods

В Петербурге арестовали сооснователя iGooods за финансирование ФБК

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Григория Куниса по подозрению в финансировании экстремистской деятельности, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Петроградский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григория Куниса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности – ред.)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, на которые ссылается судебная пресс-служба, не позднее 5 февраля 2022 года "неустановленное лицо", осознавая свои действия, перечислило 3,5 тысячи рублей в адрес "Фонда борьбы с коррупцией" *.
Отмечается, что Куниса задержали в четверг, обвинение пока не предъявлялось.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе судов, подозреваемый является индивидуальным предпринимателем.
Судебная пресс-служба не приводит данные о роде деятельности предпринимателя, но его имя и фамилия совпадают с персональными данными сооснователя сервиса доставки продуктов iGooods, созданного в 2014 году.
Комментарием этой компании РИА Новости пока не располагает.
* Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.
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