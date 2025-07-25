https://ria.ru/20250725/peskov-2031379087.html

Россия в вопросе Палестины исходит из резолюций СБ ООН, заявил Песков

Россия в вопросе Палестины исходит из резолюций СБ ООН, заявил Песков - РИА Новости, 25.07.2025

Россия в вопросе Палестины исходит из резолюций СБ ООН, заявил Песков

Россия в вопросе Палестины исходит из всех резолюций Совета безопасности ООН, приверженность им - самый правильный путь для поиска выхода из ситуации, заявил... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:42:00+03:00

2025-07-25T12:42:00+03:00

2025-07-25T12:42:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия в вопросе Палестины исходит из всех резолюций Совета безопасности ООН, приверженность им - самый правильный путь для поиска выхода из ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. "В данном случае мы исходим из всех резолюций Совета безопасности ООН и считаем, что приверженность соответствующим резолюциям является единственным правильным путем в ходе поисков выхода из той сложнейшей ситуации, в которой сейчас пребывает регион", - сказал Песков журналистам. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

https://ria.ru/20250725/palestina-2031352173.html

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