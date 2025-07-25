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В Госдуме рассказали о перерасчете пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 25.07.2025
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03:46 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/pensiya-2031294417.html
В Госдуме рассказали о перерасчете пенсий работающих пенсионеров
В Госдуме рассказали о перерасчете пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 25.07.2025
В Госдуме рассказали о перерасчете пенсий работающих пенсионеров
Пенсии работающих пенсионеров с 1 августа подвергнутся перерасчету, денежная прибавка будет связана с увеличением индивидуального пенсионного коэффициента за... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:46:00+03:00
2025-07-25T03:46:00+03:00
общество
сергей гаврилов
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пенсии работающих пенсионеров с 1 августа подвергнутся перерасчету, денежная прибавка будет связана с увеличением индивидуального пенсионного коэффициента за счет страховых взносов, уплаченных в 2024 году, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "С 1 августа 2025 года пенсии работающих пенсионеров вновь подвергнутся перерасчёту. Это не единовременное повышение, а регулярная мера, которая теперь проводится ежегодно в одну и ту же дату. В отличие от январской индексации, которая затрагивает как фиксированную, так и страховую части пенсии, августовское повышение касается исключительно страховой части. Его суть заключается в том, что пенсионер, продолжая трудовую деятельность, увеличивает свой индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) за счёт страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году. Эти баллы и перерассчитываются в денежную прибавку", - сказал Гаврилов. По его словам, есть ограничение: вне зависимости от количества заработанных баллов, прибавка не может превышать сумму, эквивалентную трём пенсионным коэффициентам. "В 2025 году стоимость одного коэффициента составляет 145 рублей 69 копеек, следовательно, максимальный прирост к пенсии ограничен суммой 437 рублей 7 копеек. Перерасчёт осуществляется автоматически, без необходимости подавать заявления или посещать отделения Социального фонда. Эта практика основана на информации, которую фонд получает от работодателей через систему индивидуального учёта", - отметил он. Депутат подчеркнул, что индексация не означает мгновенного изменения всей пенсии, а происходит в рамках общего механизма, по которому государство аккумулирует сведения о страховых взносах, определяет число коэффициентов и применяет расчётную формулу. "При этом фиксированная часть пенсии остаётся неизменной в августе: она индексируется только раз в год — в январе. Так, августовский перерасчёт — это своего рода признание того, что человек продолжает пополнять свою пенсионную историю трудом", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20241214/gosduma-1989170696.html
https://ria.ru/20240929/pensiya-1975303423.html
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общество, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф
Общество, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуме рассказали о перерасчете пенсий работающих пенсионеров

Депутат Гаврилов: пенсии работающих пенсионеров пересчитают в августе

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пенсии работающих пенсионеров с 1 августа подвергнутся перерасчету, денежная прибавка будет связана с увеличением индивидуального пенсионного коэффициента за счет страховых взносов, уплаченных в 2024 году, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
"С 1 августа 2025 года пенсии работающих пенсионеров вновь подвергнутся перерасчёту. Это не единовременное повышение, а регулярная мера, которая теперь проводится ежегодно в одну и ту же дату. В отличие от январской индексации, которая затрагивает как фиксированную, так и страховую части пенсии, августовское повышение касается исключительно страховой части. Его суть заключается в том, что пенсионер, продолжая трудовую деятельность, увеличивает свой индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) за счёт страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году. Эти баллы и перерассчитываются в денежную прибавку", - сказал Гаврилов.
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По его словам, есть ограничение: вне зависимости от количества заработанных баллов, прибавка не может превышать сумму, эквивалентную трём пенсионным коэффициентам.
"В 2025 году стоимость одного коэффициента составляет 145 рублей 69 копеек, следовательно, максимальный прирост к пенсии ограничен суммой 437 рублей 7 копеек. Перерасчёт осуществляется автоматически, без необходимости подавать заявления или посещать отделения Социального фонда. Эта практика основана на информации, которую фонд получает от работодателей через систему индивидуального учёта", - отметил он.
Депутат подчеркнул, что индексация не означает мгновенного изменения всей пенсии, а происходит в рамках общего механизма, по которому государство аккумулирует сведения о страховых взносах, определяет число коэффициентов и применяет расчётную формулу.
"При этом фиксированная часть пенсии остаётся неизменной в августе: она индексируется только раз в год — в январе. Так, августовский перерасчёт — это своего рода признание того, что человек продолжает пополнять свою пенсионную историю трудом", - добавил парламентарий.
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