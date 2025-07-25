https://ria.ru/20250725/pensiya-2031294417.html

В Госдуме рассказали о перерасчете пенсий работающих пенсионеров

В Госдуме рассказали о перерасчете пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 25.07.2025

В Госдуме рассказали о перерасчете пенсий работающих пенсионеров

Пенсии работающих пенсионеров с 1 августа подвергнутся перерасчету, денежная прибавка будет связана с увеличением индивидуального пенсионного коэффициента за... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T03:46:00+03:00

2025-07-25T03:46:00+03:00

2025-07-25T03:46:00+03:00

общество

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пенсии работающих пенсионеров с 1 августа подвергнутся перерасчету, денежная прибавка будет связана с увеличением индивидуального пенсионного коэффициента за счет страховых взносов, уплаченных в 2024 году, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "С 1 августа 2025 года пенсии работающих пенсионеров вновь подвергнутся перерасчёту. Это не единовременное повышение, а регулярная мера, которая теперь проводится ежегодно в одну и ту же дату. В отличие от январской индексации, которая затрагивает как фиксированную, так и страховую части пенсии, августовское повышение касается исключительно страховой части. Его суть заключается в том, что пенсионер, продолжая трудовую деятельность, увеличивает свой индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) за счёт страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году. Эти баллы и перерассчитываются в денежную прибавку", - сказал Гаврилов. По его словам, есть ограничение: вне зависимости от количества заработанных баллов, прибавка не может превышать сумму, эквивалентную трём пенсионным коэффициентам. "В 2025 году стоимость одного коэффициента составляет 145 рублей 69 копеек, следовательно, максимальный прирост к пенсии ограничен суммой 437 рублей 7 копеек. Перерасчёт осуществляется автоматически, без необходимости подавать заявления или посещать отделения Социального фонда. Эта практика основана на информации, которую фонд получает от работодателей через систему индивидуального учёта", - отметил он. Депутат подчеркнул, что индексация не означает мгновенного изменения всей пенсии, а происходит в рамках общего механизма, по которому государство аккумулирует сведения о страховых взносах, определяет число коэффициентов и применяет расчётную формулу. "При этом фиксированная часть пенсии остаётся неизменной в августе: она индексируется только раз в год — в январе. Так, августовский перерасчёт — это своего рода признание того, что человек продолжает пополнять свою пенсионную историю трудом", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20241214/gosduma-1989170696.html

https://ria.ru/20240929/pensiya-1975303423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф