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"Уральские авиалинии" помогут родственникам пассажиров разбившегося Ан-24

"Уральские авиалинии" помогут родственникам пассажиров разбившегося Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025

"Уральские авиалинии" помогут родственникам пассажиров разбившегося Ан-24

Авиакомпания "Уральские авиалинии" окажет содействие в организации перевозки на собственных рейсах родственников пассажиров самолета Ан-24, потерпевшего в... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:57:00+03:00

2025-07-25T08:57:00+03:00

2025-07-25T08:57:00+03:00

происшествия

амурская область

тында

благовещенск

уральские авиалинии

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" окажет содействие в организации перевозки на собственных рейсах родственников пассажиров самолета Ан-24, потерпевшего в четверг крушение в Амурской области, сообщила пресс-служба перевозчика. "Уральские авиалинии" окажут содействие в организации перевозки на собственных рейсах родственникам пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Амурской области. Для оформления билетов необходимо обратиться в контакт-центр по выделенной линии 88007009160. Примите наши самые искренние соболезнования и слова сочувствия", – говорится в сообщении в Telegram-канале перевозчика. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. В Приамурье объявлен трехдневный траур и введен режим ЧС регионального характера. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250724/an-24-2031067655.html

амурская область

тында

благовещенск

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происшествия, амурская область, тында, благовещенск, уральские авиалинии, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24