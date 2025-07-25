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"Уральские авиалинии" помогут родственникам пассажиров разбившегося Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
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08:57 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/passazhir-2031319409.html
"Уральские авиалинии" помогут родственникам пассажиров разбившегося Ан-24
"Уральские авиалинии" помогут родственникам пассажиров разбившегося Ан-24 - РИА Новости, 25.07.2025
"Уральские авиалинии" помогут родственникам пассажиров разбившегося Ан-24
Авиакомпания "Уральские авиалинии" окажет содействие в организации перевозки на собственных рейсах родственников пассажиров самолета Ан-24, потерпевшего в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:57:00+03:00
2025-07-25T08:57:00+03:00
происшествия
амурская область
тында
благовещенск
уральские авиалинии
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" окажет содействие в организации перевозки на собственных рейсах родственников пассажиров самолета Ан-24, потерпевшего в четверг крушение в Амурской области, сообщила пресс-служба перевозчика. "Уральские авиалинии" окажут содействие в организации перевозки на собственных рейсах родственникам пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Амурской области. Для оформления билетов необходимо обратиться в контакт-центр по выделенной линии 88007009160. Примите наши самые искренние соболезнования и слова сочувствия", – говорится в сообщении в Telegram-канале перевозчика. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. В Приамурье объявлен трехдневный траур и введен режим ЧС регионального характера. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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амурская область
тында
благовещенск
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происшествия, амурская область, тында, благовещенск, уральские авиалинии, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24
Происшествия, Амурская область, Тында, Благовещенск, Уральские авиалинии, Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24

"Уральские авиалинии" помогут родственникам пассажиров разбившегося Ан-24

© Flickr / Anna ZverevaСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Flickr / Anna Zvereva
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" окажет содействие в организации перевозки на собственных рейсах родственников пассажиров самолета Ан-24, потерпевшего в четверг крушение в Амурской области, сообщила пресс-служба перевозчика.
"Уральские авиалинии" окажут содействие в организации перевозки на собственных рейсах родственникам пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Амурской области. Для оформления билетов необходимо обратиться в контакт-центр по выделенной линии 88007009160. Примите наши самые искренние соболезнования и слова сочувствия", – говорится в сообщении в Telegram-канале перевозчика.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. В Приамурье объявлен трехдневный траур и введен режим ЧС регионального характера.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании Ангара в Приамурье. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Появились подробности о членах экипажа упавшего самолета Ан-24 в Приамурье
Вчера, 10:38
 
ПроисшествияАмурская областьТындаБлаговещенскУральские авиалинииСледственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетАн-24
 
 
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