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Посол с сарказмом ответил на обещание Макрона признать Палестину - РИА Новости, 25.07.2025
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11:10 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/palestina-2031352173.html
Посол с сарказмом ответил на обещание Макрона признать Палестину
Посол с сарказмом ответил на обещание Макрона признать Палестину - РИА Новости, 25.07.2025
Посол с сарказмом ответил на обещание Макрона признать Палестину
Посол США в Израиле Майк Хакаби с сарказмом ответил на обещание президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину в сентябре, заявив, что палестинское... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:10:00+03:00
2025-07-25T11:10:00+03:00
в мире
франция
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эммануэль макрон
майк хакаби
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Посол США в Израиле Майк Хакаби с сарказмом ответил на обещание президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину в сентябре, заявив, что палестинское государство будет располагаться на территории Франции. В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. "В своем одностороннем "провозглашении" "палестинского" государства Макрон не упомянул, где оно будет расположено. Могу эксклюзивно сообщить, что Франция предоставит Лазурный берег и новая страна будет называться "Франк-ен-Стина", - написал посол на своей странице в соцсети Х*. В другом сообщении, опубликованном часом ранее, Хакаби написал, что "если Макрон может "провозгласить" существование государства, то, возможно, Великобритания может "провозгласить" Францию британской колонией".*СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России
https://ria.ru/20250725/izrail-2031310084.html
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в мире, франция, сша, израиль, эммануэль макрон, майк хакаби, оон
В мире, Франция, США, Израиль, Эммануэль Макрон, Майк Хакаби, ООН
Посол с сарказмом ответил на обещание Макрона признать Палестину

Хакаби в ответ на заявление Макрона: Палестина будет располагаться во Франции

© AP Photo / Rogelio V. SolisПротестующий держит самодельный палестинский флаг
Протестующий держит самодельный палестинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Протестующий держит самодельный палестинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Посол США в Израиле Майк Хакаби с сарказмом ответил на обещание президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину в сентябре, заявив, что палестинское государство будет располагаться на территории Франции.
В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
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"В своем одностороннем "провозглашении" "палестинского" государства Макрон не упомянул, где оно будет расположено. Могу эксклюзивно сообщить, что Франция предоставит Лазурный берег и новая страна будет называться "Франк-ен-Стина", - написал посол на своей странице в соцсети Х*.
В другом сообщении, опубликованном часом ранее, Хакаби написал, что "если Макрон может "провозгласить" существование государства, то, возможно, Великобритания может "провозгласить" Францию британской колонией".
*СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России
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В миреФранцияСШАИзраильЭммануэль МакронМайк ХакабиООН
 
 
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