https://ria.ru/20250725/palestina-2031352173.html

Посол с сарказмом ответил на обещание Макрона признать Палестину

Посол с сарказмом ответил на обещание Макрона признать Палестину - РИА Новости, 25.07.2025

Посол с сарказмом ответил на обещание Макрона признать Палестину

Посол США в Израиле Майк Хакаби с сарказмом ответил на обещание президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину в сентябре, заявив, что палестинское... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:10:00+03:00

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2025-07-25T11:10:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Посол США в Израиле Майк Хакаби с сарказмом ответил на обещание президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину в сентябре, заявив, что палестинское государство будет располагаться на территории Франции. В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. "В своем одностороннем "провозглашении" "палестинского" государства Макрон не упомянул, где оно будет расположено. Могу эксклюзивно сообщить, что Франция предоставит Лазурный берег и новая страна будет называться "Франк-ен-Стина", - написал посол на своей странице в соцсети Х*. В другом сообщении, опубликованном часом ранее, Хакаби написал, что "если Макрон может "провозгласить" существование государства, то, возможно, Великобритания может "провозгласить" Францию британской колонией".*СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России

https://ria.ru/20250725/izrail-2031310084.html

https://ria.ru/20250725/palestina-2031282547.html

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в мире, франция, сша, израиль, эммануэль макрон, майк хакаби, оон