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Все больше стран готовы признать Палестину, заявил посол - РИА Новости, 25.07.2025
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04:18 25.07.2025 (обновлено: 04:22 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/palestina-2031296624.html
Все больше стран готовы признать Палестину, заявил посол
Все больше стран готовы признать Палестину, заявил посол - РИА Новости, 25.07.2025
Все больше стран готовы признать Палестину, заявил посол
Все больше стран Евросоюза готовы признать Палестину, государство ожидает, что несколько новых стран сделают это в конце июля, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T04:18:00+03:00
2025-07-25T04:22:00+03:00
в мире
палестина
евросоюз
эммануэль макрон
оон
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ВЕНА, 25 июл - РИА Новости. Все больше стран Евросоюза готовы признать Палестину, государство ожидает, что несколько новых стран сделают это в конце июля, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи."Есть признаки, что еще больше стран сделают такой шаг. Как вам известно, в конце этого месяца, 28 числа, в Нью-Йорке состоится конференция под председательством Франции и Саудовской Аравии. Цель конференции - продвинуть решение о двух государствах. Президент ( Франции Эммануэль - ред.) Макрон также заявил, что признание Палестины - очень важный и необходимый шаг. Такое мнение разделяют Бельгия и другие европейские страны. Поэтому мы уверены, что либо на конференции, либо по ее итогам все больше европейских стран признают государство Палестина", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, ожидает ли он признания Палестины со стороны новых государств.Как сообщалось ранее, конференция ООН по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства состоится 28-30 июля в Нью-Йорке. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия намеревается принять самое активное участие в конференции.В мае президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канадский премьер Марк Карни совместно заявили, что их правительства "полны решимости" признать палестинское государство и готовы работать с другими, чтобы воплотить в жизнь концепцию "два государства для двух народов".Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
https://ria.ru/20250725/izrail-2031294909.html
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в мире, палестина, евросоюз, эммануэль макрон, оон, василий небензя, кир стармер, нью-йорк (город), франция
В мире, Палестина, Евросоюз, Эммануэль Макрон, ООН, Василий Небензя, Кир Стармер, Нью-Йорк (город), Франция
Все больше стран готовы признать Палестину, заявил посол

Посол Палестины: некоторые страны ЕС могут признать государство в конце июля

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
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ВЕНА, 25 июл - РИА Новости. Все больше стран Евросоюза готовы признать Палестину, государство ожидает, что несколько новых стран сделают это в конце июля, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.
"Есть признаки, что еще больше стран сделают такой шаг. Как вам известно, в конце этого месяца, 28 числа, в Нью-Йорке состоится конференция под председательством Франции и Саудовской Аравии. Цель конференции - продвинуть решение о двух государствах. Президент ( Франции Эммануэль - ред.) Макрон также заявил, что признание Палестины - очень важный и необходимый шаг. Такое мнение разделяют Бельгия и другие европейские страны. Поэтому мы уверены, что либо на конференции, либо по ее итогам все больше европейских стран признают государство Палестина", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, ожидает ли он признания Палестины со стороны новых государств.
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Как сообщалось ранее, конференция ООН по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства состоится 28-30 июля в Нью-Йорке. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия намеревается принять самое активное участие в конференции.
В мае президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канадский премьер Марк Карни совместно заявили, что их правительства "полны решимости" признать палестинское государство и готовы работать с другими, чтобы воплотить в жизнь концепцию "два государства для двух народов".
Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
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В миреПалестинаЕвросоюзЭммануэль МакронООНВасилий НебензяКир СтармерНью-Йорк (город)Франция
 
 
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