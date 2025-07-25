Все больше стран готовы признать Палестину, заявил посол
Посол Палестины: некоторые страны ЕС могут признать государство в конце июля
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
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ВЕНА, 25 июл - РИА Новости. Все больше стран Евросоюза готовы признать Палестину, государство ожидает, что несколько новых стран сделают это в конце июля, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.
"Есть признаки, что еще больше стран сделают такой шаг. Как вам известно, в конце этого месяца, 28 числа, в Нью-Йорке состоится конференция под председательством Франции и Саудовской Аравии. Цель конференции - продвинуть решение о двух государствах. Президент ( Франции Эммануэль - ред.) Макрон также заявил, что признание Палестины - очень важный и необходимый шаг. Такое мнение разделяют Бельгия и другие европейские страны. Поэтому мы уверены, что либо на конференции, либо по ее итогам все больше европейских стран признают государство Палестина", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, ожидает ли он признания Палестины со стороны новых государств.
Как сообщалось ранее, конференция ООН по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства состоится 28-30 июля в Нью-Йорке. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия намеревается принять самое активное участие в конференции.
В мае президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канадский премьер Марк Карни совместно заявили, что их правительства "полны решимости" признать палестинское государство и готовы работать с другими, чтобы воплотить в жизнь концепцию "два государства для двух народов".