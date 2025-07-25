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Овчинский: в деловом квартале завершают чистовые отделочные работы - РИА Новости, 25.07.2025
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16:13 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/ovchinskiy-2031453081.html
Овчинский: в деловом квартале завершают чистовые отделочные работы
Овчинский: в деловом квартале завершают чистовые отделочные работы - РИА Новости, 25.07.2025
Овчинский: в деловом квартале завершают чистовые отделочные работы
Специалисты завершают чистовые и отделочные работы в общественных зонах в первом деловом квартале в Рублево-Архангельском, сообщил министр правительства... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:13:00+03:00
2025-07-25T16:13:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты завершают чистовые и отделочные работы в общественных зонах в первом деловом квартале в Рублево-Архангельском, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении добавляется, что офисный кластер свыше 837 тысяч квадратных метров появится на территории нового района СберСити. Его строят на западе Москвы. На данный момент специалисты проводят финальные строительные работы в первом деловом квартале А24 площадью 40,3 тысячи "квадратов"."На семи наземных этажах нового делового центра разместятся современные офисы, конференц-зал на 150 человек, а также три лектория и атриум для публичных мероприятий. Два подземных этажа займет стоянка на 160 машино-мест. В здании будет расположен вход на станцию метро "Рублево-Архангельское". Пешеходный переход сделают по принципу "сухие ноги", чтобы пассажирам не приходилось выходить на улицу", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Он добавил, что на объекте идут чистовые отделочные работы в местах общего пользования, подходит к концу монтаж внутренних инженерных систем, лифтового оборудования и эскалаторов. Кроме того, завершаются фасадные работы, специалисты благоустраивают прилегающую территорию.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и Герман Греф проверили ход строительства ИТ-школы, которая находится в Рублево-Архангельском.
https://ria.ru/20250711/ovchinskiy-2028448699.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в деловом квартале завершают чистовые отделочные работы

Овчинский: в деловом квартале в Москве завершают чистовые отделочные работы

© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты завершают чистовые и отделочные работы в общественных зонах в первом деловом квартале в Рублево-Архангельском, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении добавляется, что офисный кластер свыше 837 тысяч квадратных метров появится на территории нового района СберСити. Его строят на западе Москвы. На данный момент специалисты проводят финальные строительные работы в первом деловом квартале А24 площадью 40,3 тысячи "квадратов".
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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"На семи наземных этажах нового делового центра разместятся современные офисы, конференц-зал на 150 человек, а также три лектория и атриум для публичных мероприятий. Два подземных этажа займет стоянка на 160 машино-мест. В здании будет расположен вход на станцию метро "Рублево-Архангельское". Пешеходный переход сделают по принципу "сухие ноги", чтобы пассажирам не приходилось выходить на улицу", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Он добавил, что на объекте идут чистовые отделочные работы в местах общего пользования, подходит к концу монтаж внутренних инженерных систем, лифтового оборудования и эскалаторов. Кроме того, завершаются фасадные работы, специалисты благоустраивают прилегающую территорию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и Герман Греф проверили ход строительства ИТ-школы, которая находится в Рублево-Архангельском.
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МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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