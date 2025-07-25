https://ria.ru/20250725/otdykh-2031404859.html

Альтернативные виды отдыха в Анапе предложили на Кубани взамен пляжного

Альтернативные виды отдыха в Анапе предложили на Кубани взамен пляжного - РИА Новости, 25.07.2025

Альтернативные виды отдыха в Анапе предложили на Кубани взамен пляжного

Анапа предлагает туристам альтернативные виды отдыха взамен пляжного, сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:51:00+03:00

2025-07-25T13:51:00+03:00

2025-07-25T13:51:00+03:00

краснодарский край

анапа

краснодарский край

туризм

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КРАСНОДАР, 24 июл - РИА Новости. Анапа предлагает туристам альтернативные виды отдыха взамен пляжного, сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. "В 2025 году на курорте к услугам гостей доступны 1,6 тысячи средств размещения. Из них 60% имеют собственные бассейны, аква- и спа-комплексы", - говорится в сообщении пресс-службы минкурортов. Отмечается, что у туристов набирают популярность гастро- и экотуризм, экотуризм, оздоровительное и событийное направление отдыха. На территории курорта функционирует 68 отелей, которые работают по системе "все включено". Кроме того, в Анапе открыты 38 объектов турпоказа, два из которых новые. Туристам предлагают посетить живописные локации, среди них "Аллея Памяти", Кипарисовое озеро, живописные горы, каньоны, Савина и Лобанова щель. Туристические бюро, по информации пресс-службы, предлагают эногастрономические экскурсии как самое популярное среди туристов направление. За последние два года, уточняется, количество посетителей виноделен увеличилось вдвое. Экскурсии по виноградникам совмещают с дегустациями местных продуктов и фотосессиями. Половина из 30 объектов винного туризма расположена в Анапе и Темрюкском районе, отметили в пресс-службе. Вместе с винодельнями туристам предлагается посетить сыроварни, улиточные и устричные фермы, рыбные хозяйства. На лето Анапа предлагает масштабную событийную программу. Здесь проходят детские и молодежные фестивали. В честь Дня семьи, любви и верности был организован фестиваль "Белая ромашка Анапы", в сентябре состоится кинофестиваль "Киношок". Кроме того, Анапа станет одной из площадок традиционного эногастрономического фестиваля "Черноморская винная неделя" в конце сентября. Также, как сообщает министерство курортов края, в связи с возобновлением работы аэропорта в Геленджике Анапа ожидает дополнительного притока туристов. Расстояние между городами небольшое, составляет 86 километров, дорога проходит вдоль побережья. Добраться можно на автомобиле или автобусе, еще один способ – такси или трансфер, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250718/kuban-2029768321.html

https://ria.ru/20250717/tishina-2029767480.html

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анапа, краснодарский край, туризм