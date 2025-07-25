https://ria.ru/20250725/opukhol-2031301386.html

В России разработали уникальный метод лечения опухолей

В России разработали уникальный метод лечения опухолей - РИА Новости, 25.07.2025

В России разработали уникальный метод лечения опухолей

В Сеченовском университете разработали уникальный метод диагностики и лечения пресакральных опухолей, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T05:29:00+03:00

2025-07-25T05:29:00+03:00

2025-07-25T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Сеченовском университете разработали уникальный метод диагностики и лечения пресакральных опухолей, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Ученые кафедры хирургии Института клинической медицины (ИКМ) имени Н. В. Склифосовского Сеченовского университета разработали и внедрили в клиническую практику инновационный способ диагностики и лечения больных пресакральными опухолевыми образованиями. В его основе — уникальный алгоритм дооперационного инжиниринга, который позволяет добиться высокой эффективности операционного вмешательства", — говорится в релизе. В пресс-службе пояснили, что больным с такой патологией нужна максимально ранняя диагностика, так как пресакральные опухоли со временем могут превратиться в злокачественные. Кроме того, возможны гнойно-воспалительные осложнения и нарушение функции запирательного аппарата прямой кишки. Алгоритм дооперационного инжиниринга, разработанный специалистами Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета, на основании многофакторного анализа определяет оптимальные и наиболее безопасные для пациента технологии лечения: хирургический доступ, этапы и объем оперативного вмешательства Заведующий учебной частью кафедры хирургии ИКМ Сергей Бархатов подчеркнул, что для лечения больных с пресакральными опухолями крайне важно правильно выполнить МРТ органов малого таза. "Команда исследователей разработала новые МРТ-критерии выбора доступа в зависимости от расположения пресакральных образований относительно анатомических структур малого таза — так называемые дистанции. Далее на основании собранной базы данных была создана математическая модель и проведена ее валидация. Таким образом, полученные данные позволяют выбрать наиболее эффективный и безопасный для пациента хирургический доступ: роботический, лапароскопический, промежностный или комбинированный", — отметили в пресс-службе. В университете добавили, что на научную разработку получен патент.

https://ria.ru/20240824/nejrohirurgi-1968211876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество