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В России разработали уникальный метод лечения опухолей - РИА Новости, 25.07.2025
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05:29 25.07.2025 (обновлено: 14:30 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/opukhol-2031301386.html
В России разработали уникальный метод лечения опухолей
В России разработали уникальный метод лечения опухолей - РИА Новости, 25.07.2025
В России разработали уникальный метод лечения опухолей
В Сеченовском университете разработали уникальный метод диагностики и лечения пресакральных опухолей, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T05:29:00+03:00
2025-07-25T14:30:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Сеченовском университете разработали уникальный метод диагностики и лечения пресакральных опухолей, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Ученые кафедры хирургии Института клинической медицины (ИКМ) имени Н. В. Склифосовского Сеченовского университета разработали и внедрили в клиническую практику инновационный способ диагностики и лечения больных пресакральными опухолевыми образованиями. В его основе — уникальный алгоритм дооперационного инжиниринга, который позволяет добиться высокой эффективности операционного вмешательства", — говорится в релизе. В пресс-службе пояснили, что больным с такой патологией нужна максимально ранняя диагностика, так как пресакральные опухоли со временем могут превратиться в злокачественные. Кроме того, возможны гнойно-воспалительные осложнения и нарушение функции запирательного аппарата прямой кишки. Алгоритм дооперационного инжиниринга, разработанный специалистами Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета, на основании многофакторного анализа определяет оптимальные и наиболее безопасные для пациента технологии лечения: хирургический доступ, этапы и объем оперативного вмешательства Заведующий учебной частью кафедры хирургии ИКМ Сергей Бархатов подчеркнул, что для лечения больных с пресакральными опухолями крайне важно правильно выполнить МРТ органов малого таза. "Команда исследователей разработала новые МРТ-критерии выбора доступа в зависимости от расположения пресакральных образований относительно анатомических структур малого таза — так называемые дистанции. Далее на основании собранной базы данных была создана математическая модель и проведена ее валидация. Таким образом, полученные данные позволяют выбрать наиболее эффективный и безопасный для пациента хирургический доступ: роботический, лапароскопический, промежностный или комбинированный", — отметили в пресс-службе. В университете добавили, что на научную разработку получен патент.
https://ria.ru/20240824/nejrohirurgi-1968211876.html
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В России разработали уникальный метод лечения опухолей

Российские хирурги разработали уникальный метод лечения пресакральных опухолей

© Фото : пресс-служба Сеченовского университетаВрачи проводят операцию
Врачи проводят операцию - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : пресс-служба Сеченовского университета
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Сеченовском университете разработали уникальный метод диагностики и лечения пресакральных опухолей, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Ученые кафедры хирургии Института клинической медицины (ИКМ) имени Н. В. Склифосовского Сеченовского университета разработали и внедрили в клиническую практику инновационный способ диагностики и лечения больных пресакральными опухолевыми образованиями. В его основе — уникальный алгоритм дооперационного инжиниринга, который позволяет добиться высокой эффективности операционного вмешательства", — говорится в релизе.
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В пресс-службе пояснили, что больным с такой патологией нужна максимально ранняя диагностика, так как пресакральные опухоли со временем могут превратиться в злокачественные. Кроме того, возможны гнойно-воспалительные осложнения и нарушение функции запирательного аппарата прямой кишки.
Алгоритм дооперационного инжиниринга, разработанный специалистами Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета, на основании многофакторного анализа определяет оптимальные и наиболее безопасные для пациента технологии лечения: хирургический доступ, этапы и объем оперативного вмешательства
Заведующий учебной частью кафедры хирургии ИКМ Сергей Бархатов подчеркнул, что для лечения больных с пресакральными опухолями крайне важно правильно выполнить МРТ органов малого таза.
"Команда исследователей разработала новые МРТ-критерии выбора доступа в зависимости от расположения пресакральных образований относительно анатомических структур малого таза — так называемые дистанции. Далее на основании собранной базы данных была создана математическая модель и проведена ее валидация. Таким образом, полученные данные позволяют выбрать наиболее эффективный и безопасный для пациента хирургический доступ: роботический, лапароскопический, промежностный или комбинированный", — отметили в пресс-службе.
В университете добавили, что на научную разработку получен патент.
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