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ООН обеспокоились решением Украины выйти из Оттавской конвенции
ООН обеспокоились решением Украины выйти из Оттавской конвенции - РИА Новости, 25.07.2025
ООН обеспокоились решением Украины выйти из Оттавской конвенции
ООН встревожена решением Украины выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, заявила помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T22:28:00+03:00
2025-07-25T22:28:00+03:00
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ООН, 25 июл – РИА Новости. ООН встревожена решением Украины выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, заявила помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя. "Мы с тревогой отмечаем недавний указ президента Украины о выходе Украины из конвенции", – сказала она в ходе заседания Совбеза ООН. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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в мире, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН
ООН обеспокоились решением Украины выйти из Оттавской конвенции
ООН обеспокоились решением Украины выйти из Оттавской конвенции о запрете мин