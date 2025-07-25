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ООН обеспокоились решением Украины выйти из Оттавской конвенции - РИА Новости, 25.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:28 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/oon-2031539815.html
ООН обеспокоились решением Украины выйти из Оттавской конвенции
ООН обеспокоились решением Украины выйти из Оттавской конвенции - РИА Новости, 25.07.2025
ООН обеспокоились решением Украины выйти из Оттавской конвенции
ООН встревожена решением Украины выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, заявила помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T22:28:00+03:00
2025-07-25T22:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ООН, 25 июл – РИА Новости. ООН встревожена решением Украины выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, заявила помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя. "Мы с тревогой отмечаем недавний указ президента Украины о выходе Украины из конвенции", – сказала она в ходе заседания Совбеза ООН. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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в мире, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН
ООН обеспокоились решением Украины выйти из Оттавской конвенции

ООН обеспокоились решением Украины выйти из Оттавской конвенции о запрете мин

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание ООН
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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ООН, 25 июл – РИА Новости. ООН встревожена решением Украины выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, заявила помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя.
"Мы с тревогой отмечаем недавний указ президента Украины о выходе Украины из конвенции", – сказала она в ходе заседания Совбеза ООН.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаООН
 
 
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