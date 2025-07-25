https://ria.ru/20250725/obekty-2031506037.html

Котяков и Шапша посетили ряд соцобъектов в Калужской области

Котяков и Шапша посетили ряд соцобъектов в Калужской области - РИА Новости, 25.07.2025

Котяков и Шапша посетили ряд соцобъектов в Калужской области

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и губернатор Калужской области Владислава Шапша посетили ряд социальных объектов региона, сообщает... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:37:00+03:00

2025-07-25T18:37:00+03:00

2025-07-25T18:37:00+03:00

калужская область

калужская область

антон котяков

владислав шапша

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КАЛУГА, 25 июл – РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и губернатор Калужской области Владислава Шапша посетили ряд социальных объектов региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Сообщается, что в пятницу в Калужской области с рабочей поездкой побывал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Вместе с губернатором Владиславом Шапшой министр посетил ряд социальных объектов области. В Калужском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями "Доброта" министру и главе региона представили проект "Я Сам! Я могу!". Дети с инвалидностью занимаются в малых группах осваивают навыки первичного самообслуживания, социально-бытовые навыки, проходят социализацию. Родителям предоставляется психологическое консультирование. Центр оснащен современным дорогостоящим оборудованием, приобретенным на грантовые средства. Поддержку организации оказывает региональное правительство, отмечают в пресс-службе. "Антон Котяков отметил особую атмосферу, теплоту и позитивную энергетику в центре "Доброта"", - написал Владислав Шапша в своем Telegram-канале. В Дзержинском районе министр и губернатор побывали в Полотняно-Заводском детском доме социального обслуживания. Учреждение представляет собой дом-интернат для детей с отставанием в развитии, в том числе с тяжелыми болезнями, резко ограничивающими их физические возможности. "Воспитанники, которых на сегодняшний день — 103 человека, проживают в блоках "жилая ячейка", состоящих из общей игровой комнаты, комнаты для занятий, спален, помещения для умывания, ванной комнаты со специальной ванной для инвалидов, туалета с кабинками, прихожей, столовой или буфетной комнатой с кухонным гарнитуром", - говорится в сообщении. Все воспитанники вовлечены в образовательный процесс. Обучение проводится по адаптированной основной общеобразовательной программе. Территория оснащена современными игровыми площадками, стадионом со спортивным покрытием, летним бассейном, питьевыми фонтанчиками, стоянкой для велосипедов, самокатов детей.

https://ria.ru/20250725/kotyakov-2031486834.html

https://ria.ru/20250718/mediki-2030044040.html

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калужская область, антон котяков, владислав шапша