https://ria.ru/20250725/obama-2031543264.html

Эксперты объяснили, почему Обаму невозможно привлечь к ответственности

Эксперты объяснили, почему Обаму невозможно привлечь к ответственности - РИА Новости, 26.07.2025

Эксперты объяснили, почему Обаму невозможно привлечь к ответственности

Администрации США не удастся привлечь бывшего президента Барака Обаму к ответственности по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-25T23:16:00+03:00

2025-07-25T23:16:00+03:00

2025-07-26T09:33:00+03:00

в мире

сша

россия

барак обама

алексей тарасов

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031574512_0:31:2867:1644_1920x0_80_0_0_61ca4ca5820c0b32abfafbc746e40e75.jpg

ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Администрации США не удастся привлечь бывшего президента Барака Обаму к ответственности по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года из-за президентского иммунитета, заявили РИА Новости американские эксперты в области права. Во вторник президент США Дональд Трамп обвинил Обаму в госизмене, заявив, что тому есть документальные подтверждения, "в банде состояли" другой экс-глава страны Джо Байден и проигравшая на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон. "У Обамы есть президентский иммунитет на действия и заявления, касавшиеся его официальных полномочий, вне зависимости о того, были ли они правильными или ошибочными", - сказал профессор Школы государственного управления и службы Техасского университета A&M Рональд Сиверт. Американский адвокат Алексей Тарасов согласился с тем, что Обама не будет отправлен в тюрьму из-за иммунитета. "Если даже его действия не соответствовали закону, глава государства пользуется президентским иммунитетом в том, что касается его официальных полномочий", - сказал он. Тарасов также отметил, что явных доказательств вины Обамы нет. "Даже если есть доказательства, то возникает другой вопрос: допустимы ли они, поскольку они могут относиться к исполнению официальных президентских функций", - сказал он. Оба эксперта сошлись во мнении о том, что данная тема очень политизирована. В частности, Тарасов выразил уверенность в том, что предположение о влиянии России на выборы в 2016 году было изначально ложным. Сиверт, в свою очередь, отметил, что большинство американских СМИ, традиционно поддерживающих демократов, сознательно разыгрывали эту фальшивую карту. Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года. В среду Габбард заявила, что действия Обамы в контексте опровергнутой теории о "российском следе" были покушением на госизмену. Сам Трамп заявил, что Обама скорее всего сможет избежать ответственности за фабрикацию обвинений о якобы вмешательстве РФ в выборы благодаря позиции Верховного суда США по президентскому иммунитету.

https://ria.ru/20250722/tramp-2030526312.html

https://ria.ru/20250724/obama-2031124171.html

https://ria.ru/20250725/obama-2031466435.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, барак обама, алексей тарасов, дональд трамп