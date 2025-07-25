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Обама может избежать обвинений за фабрикацию обвинений, заявил Трамп - РИА Новости, 25.07.2025
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16:59 25.07.2025 (обновлено: 17:19 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/obama-2031466435.html
Обама может избежать обвинений за фабрикацию обвинений, заявил Трамп
Обама может избежать обвинений за фабрикацию обвинений, заявил Трамп - РИА Новости, 25.07.2025
Обама может избежать обвинений за фабрикацию обвинений, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший американский лидер Барак Обама скорее всего сможет избежать ответственности за фабрикацию обвинений о якобы... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:59:00+03:00
2025-07-25T17:19:00+03:00
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в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший американский лидер Барак Обама скорее всего сможет избежать ответственности за фабрикацию обвинений о якобы вмешательстве РФ в выборы благодаря позиции Верховного суда США по президентскому иммунитету, которой в прошлом воспользовался сам Трамп во время дел против него.Трамп ранее просил прекратить уголовные дела против него, ссылаясь на постановление Верховного суда США о том, что у него есть иммунитет от юридического преследования за действия на посту. Высшая инстанция при этом сочла, что неприкосновенность не является абсолютной, а распространяется только на действия в официальном качестве."Это, вероятно, очень поможет ему, решение (Верховного суда - ред.) по иммунитету, но это вообще не поможет окружающим его людям. Он совершал преступные действия, в этом нет сомнений, но у него есть иммунитет, и это, вероятно, ему поможет", - заявил Трамп журналистам.Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Трамп. Обама в 2016 году поручил включить в оценку разведсообщества данные о якобы намерении России обеспечить победу Трампа, несмотря на отсутствие доказательств в пользу такого вывода, говорится в рассекреченном докладе комитета по разведке Палаты представителей.
https://ria.ru/20250725/opros-2031407068.html
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россия, в мире, сша, дональд трамп, барак обама, тулси габбард
Россия, В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Тулси Габбард
Обама может избежать обвинений за фабрикацию обвинений, заявил Трамп

Трамп: Обама может избежать обвинений за фабрикацию обвинений

© AP Photo / Charles Rex ArbogastБарак Обама
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Барак Обама. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший американский лидер Барак Обама скорее всего сможет избежать ответственности за фабрикацию обвинений о якобы вмешательстве РФ в выборы благодаря позиции Верховного суда США по президентскому иммунитету, которой в прошлом воспользовался сам Трамп во время дел против него.
Трамп ранее просил прекратить уголовные дела против него, ссылаясь на постановление Верховного суда США о том, что у него есть иммунитет от юридического преследования за действия на посту. Высшая инстанция при этом сочла, что неприкосновенность не является абсолютной, а распространяется только на действия в официальном качестве.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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"Это, вероятно, очень поможет ему, решение (Верховного суда - ред.) по иммунитету, но это вообще не поможет окружающим его людям. Он совершал преступные действия, в этом нет сомнений, но у него есть иммунитет, и это, вероятно, ему поможет", - заявил Трамп журналистам.
Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Трамп. Обама в 2016 году поручил включить в оценку разведсообщества данные о якобы намерении России обеспечить победу Трампа, несмотря на отсутствие доказательств в пользу такого вывода, говорится в рассекреченном докладе комитета по разведке Палаты представителей.
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Глава нацразведки США пригрозила Обаме ответственностью за госизмену
23 июля, 21:16
 
РоссияВ миреСШАДональд ТрампБарак ОбамаТулси Габбард
 
 
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