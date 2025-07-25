https://ria.ru/20250725/nauka-2031401296.html

Россия присутствует в глобальной научной повестке, заявили в Минобрнауки

Россия присутствует в глобальной научной повестке, заявили в Минобрнауки - РИА Новости, 25.07.2025

Россия присутствует в глобальной научной повестке, заявили в Минобрнауки

Россия зримо присутствует в глобальной научной повестке даже в условиях внеправовых ограничений со стороны крупных западных издательств, заявил глава... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:38:00+03:00

2025-07-25T13:38:00+03:00

2025-07-25T13:38:00+03:00

россия

валерий фальков

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия зримо присутствует в глобальной научной повестке даже в условиях внеправовых ограничений со стороны крупных западных издательств, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Согласно исследованию Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, за период с 2019 по 2024 годы в базе международного цитирования Web of Science вплоть до 2023 года ежегодно увеличивалось количество профилей российских авторов, чьи статьи вышли в научных изданиях, имеющих импакт-фактор. По состоянию на 2024 год таких профилей насчитывалось 91,3 тысячи. "Не может не радовать, что наша страна зримо присутствует в глобальной научной повестке даже в условиях внеправовых ограничений со стороны ряда крупных западных издательств. Впрочем, сегодня для нас важнее сформировать собственную систему оценки – независимую от конъюнктуры. Для этого разработан национальный список научных изданий – "Белый список". Он уже используется для мониторинга и оценки публикационной активности российских ученых", - сказал Фальков, слова которого приводятся пресс-службой Минобрнауки.

https://ria.ru/20250725/nature-2031332991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, валерий фальков, высшая школа экономики (вшэ)