https://ria.ru/20250725/nastuplenie-2031350134.html
ВС России продолжили наступление на Красноармейском направлении
ВС России продолжили наступление на Красноармейском направлении - РИА Новости, 25.07.2025
ВС России продолжили наступление на Красноармейском направлении
Российские войска после освобождения Зверево в ДНР продолжили наступление на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:01:00+03:00
2025-07-25T11:01:00+03:00
2025-07-25T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
зверево
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские войска после освобождения Зверево в ДНР продолжили наступление на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта Зверево Донецкой Народной Республики на красноармейском направлении специальной военной операции."В результате грамотно продуманных действий и слаженному взаимодействию расчётов БПЛА, артиллерийских и штурмовых подразделений соединения военнослужащие успешно освободили населенный пункт и продолжили наступление на данном направлении", - говорится в сообщении.Отмечается, что "наступление велось с применением тактики скрытного накопления сил и методичной зачистки вражеских укреплений"."Бойцы продвигались поэтапно, зачищая населенный пункт дом за домом. Противник, неся значительные потери, отступил и, не сумев организовать устойчивую оборону, покинул поле боя, спасаясь бегством", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html
https://ria.ru/20250724/vsu-2031117952.html
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Кадры освобождения Зверево в ДНР
Кадры освобождения Зверево в ДНР публикует Минобороны России
2025-07-25T11:01
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, зверево, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Зверево, Донецкая Народная Республика
ВС России продолжили наступление на Красноармейском направлении
Минобороны: ВС России после освобождения Зверево продолжили наступление