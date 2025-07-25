https://ria.ru/20250725/nastuplenie-2031350134.html

ВС России продолжили наступление на Красноармейском направлении

ВС России продолжили наступление на Красноармейском направлении - РИА Новости, 25.07.2025

ВС России продолжили наступление на Красноармейском направлении

Российские войска после освобождения Зверево в ДНР продолжили наступление на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:01:00+03:00

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специальная военная операция на украине

россия

зверево

донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские войска после освобождения Зверево в ДНР продолжили наступление на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта Зверево Донецкой Народной Республики на красноармейском направлении специальной военной операции."В результате грамотно продуманных действий и слаженному взаимодействию расчётов БПЛА, артиллерийских и штурмовых подразделений соединения военнослужащие успешно освободили населенный пункт и продолжили наступление на данном направлении", - говорится в сообщении.Отмечается, что "наступление велось с применением тактики скрытного накопления сил и методичной зачистки вражеских укреплений"."Бойцы продвигались поэтапно, зачищая населенный пункт дом за домом. Противник, неся значительные потери, отступил и, не сумев организовать устойчивую оборону, покинул поле боя, спасаясь бегством", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html

https://ria.ru/20250724/vsu-2031117952.html

россия

зверево

донецкая народная республика

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Кадры освобождения Зверево в ДНР Кадры освобождения Зверево в ДНР публикует Минобороны России 2025-07-25T11:01 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, зверево, донецкая народная республика