https://ria.ru/20250725/narkotiki-2031456942.html

В Белоруссии накрыли канал поставки наркотиков из ЕС в Россию

В Белоруссии накрыли канал поставки наркотиков из ЕС в Россию - РИА Новости, 25.07.2025

В Белоруссии накрыли канал поставки наркотиков из ЕС в Россию

Белорусские правоохранители накрыли канал поставки наркотиков из Евросоюза в Россию транзитом через республику, установлены порядка 14 участников организованной РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:25:00+03:00

2025-07-25T16:25:00+03:00

2025-07-25T16:25:00+03:00

россия

белоруссия

польша

следственный комитет россии (ск рф)

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95758/63/957586319_0:63:667:438_1920x0_80_0_0_e176f2467d42f2ca9525ef7b8b565422.jpg

МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Белорусские правоохранители накрыли канал поставки наркотиков из Евросоюза в Россию транзитом через республику, установлены порядка 14 участников организованной группы, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии. "Главным следственным управлением Следственного комитета установлены обстоятельства поставки наркотиков из стран Евросоюза в Россию, транзитом через Беларусь... В настоящее время удалось установить порядка 14 участников организованной группы в возрасте от 31 года до 56 лет. Все они сотрудничают со следствием и рассказали о том, как работает "бизнес" изнутри", - говорится в сообщении на сайте СК. Отмечается, что сотрудниками Следственного комитета при тесном взаимодействии с министерством внутренних дел и Государственным таможенными комитетом изъято более полутора тонн запрещенных веществ. Установлено, что для перемещения наркотиков через границу использовались автомобили: запрещенные вещества прятали в запасные шины большегрузов, "зашивали" в двери иномарок, газовые баллоны. Удалось установить 47-летнего куратора, во время задержания у него изъято более 674 килограммов психотропа. "Белорусские следователи выяснили, что под руководством мужчины осуществлялись крупные поставки запрещенных веществ в Россию. Российские коллеги изъяли из оборота более 84 килограммов психотропа", - говорится в сообщении. Отмечается, что в июле прошлого года белорусские таможенники задержали 45-летнего курьера наркошопа в рамках этого наркоканала, который пытался ввезти в Белоруссию из Польши более 165 килограмм наркотика. Двоим курьерам предъявлены обвинения по статьям "незаконный оборот психотропных веществ с целью сбыта, совершенные организованной группой", "участие в преступной организации", "незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и государственную границу психотропных веществ". С санкции прокурора к мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу. "В ходе расследования уголовного дела, наложен арест на денежные средства, добытые преступным путем. Порядка 45 тысяч долларов переведены на депозитный счет Следственного комитета", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время правоохранители Белоруссии и России продолжают установление всех участников преступной организации с целью полной ликвидации канала поставки психотропов. Тем временем, подчеркивается в сообщении, первые приговоры по уголовному делу вступили в законную силу - фигуранты получили от 13 до 18 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250722/sud-2030667552.html

https://ria.ru/20240921/osuzhdennyy-1973945411.html

россия

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, польша, следственный комитет россии (ск рф), евразийский экономический союз