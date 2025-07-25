https://ria.ru/20250725/narkotiki-2031456942.html
В Белоруссии накрыли канал поставки наркотиков из ЕС в Россию
В Белоруссии накрыли канал поставки наркотиков из ЕС в Россию - РИА Новости, 25.07.2025
В Белоруссии накрыли канал поставки наркотиков из ЕС в Россию
Белорусские правоохранители накрыли канал поставки наркотиков из Евросоюза в Россию транзитом через республику, установлены порядка 14 участников организованной РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:25:00+03:00
2025-07-25T16:25:00+03:00
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россия
белоруссия
польша
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евразийский экономический союз
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МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Белорусские правоохранители накрыли канал поставки наркотиков из Евросоюза в Россию транзитом через республику, установлены порядка 14 участников организованной группы, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии. "Главным следственным управлением Следственного комитета установлены обстоятельства поставки наркотиков из стран Евросоюза в Россию, транзитом через Беларусь... В настоящее время удалось установить порядка 14 участников организованной группы в возрасте от 31 года до 56 лет. Все они сотрудничают со следствием и рассказали о том, как работает "бизнес" изнутри", - говорится в сообщении на сайте СК. Отмечается, что сотрудниками Следственного комитета при тесном взаимодействии с министерством внутренних дел и Государственным таможенными комитетом изъято более полутора тонн запрещенных веществ. Установлено, что для перемещения наркотиков через границу использовались автомобили: запрещенные вещества прятали в запасные шины большегрузов, "зашивали" в двери иномарок, газовые баллоны. Удалось установить 47-летнего куратора, во время задержания у него изъято более 674 килограммов психотропа. "Белорусские следователи выяснили, что под руководством мужчины осуществлялись крупные поставки запрещенных веществ в Россию. Российские коллеги изъяли из оборота более 84 килограммов психотропа", - говорится в сообщении. Отмечается, что в июле прошлого года белорусские таможенники задержали 45-летнего курьера наркошопа в рамках этого наркоканала, который пытался ввезти в Белоруссию из Польши более 165 килограмм наркотика. Двоим курьерам предъявлены обвинения по статьям "незаконный оборот психотропных веществ с целью сбыта, совершенные организованной группой", "участие в преступной организации", "незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и государственную границу психотропных веществ". С санкции прокурора к мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу. "В ходе расследования уголовного дела, наложен арест на денежные средства, добытые преступным путем. Порядка 45 тысяч долларов переведены на депозитный счет Следственного комитета", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время правоохранители Белоруссии и России продолжают установление всех участников преступной организации с целью полной ликвидации канала поставки психотропов. Тем временем, подчеркивается в сообщении, первые приговоры по уголовному делу вступили в законную силу - фигуранты получили от 13 до 18 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250722/sud-2030667552.html
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россия, белоруссия, польша, следственный комитет россии (ск рф), евразийский экономический союз
Россия, Белоруссия, Польша, Следственный комитет России (СК РФ), Евразийский экономический союз
В Белоруссии накрыли канал поставки наркотиков из ЕС в Россию
Белорусские правоохранители накрыли канал поставки наркотиков из ЕС в Россию
МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Белорусские правоохранители накрыли канал поставки наркотиков из Евросоюза в Россию транзитом через республику, установлены порядка 14 участников организованной группы, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
"Главным следственным управлением Следственного комитета установлены обстоятельства поставки наркотиков из стран Евросоюза в Россию
, транзитом через Беларусь
... В настоящее время удалось установить порядка 14 участников организованной группы в возрасте от 31 года до 56 лет. Все они сотрудничают со следствием и рассказали о том, как работает "бизнес" изнутри", - говорится в сообщении на сайте СК
.
Отмечается, что сотрудниками Следственного комитета при тесном взаимодействии с министерством внутренних дел и Государственным таможенными комитетом изъято более полутора тонн запрещенных веществ. Установлено, что для перемещения наркотиков через границу использовались автомобили: запрещенные вещества прятали в запасные шины большегрузов, "зашивали" в двери иномарок, газовые баллоны. Удалось установить 47-летнего куратора, во время задержания у него изъято более 674 килограммов психотропа.
"Белорусские следователи выяснили, что под руководством мужчины осуществлялись крупные поставки запрещенных веществ в Россию. Российские коллеги изъяли из оборота более 84 килограммов психотропа", - говорится в сообщении. Отмечается, что в июле прошлого года белорусские таможенники задержали 45-летнего курьера наркошопа в рамках этого наркоканала, который пытался ввезти в Белоруссию из Польши
более 165 килограмм наркотика.
Двоим курьерам предъявлены обвинения по статьям "незаконный оборот психотропных веществ с целью сбыта, совершенные организованной группой", "участие в преступной организации", "незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС
и государственную границу психотропных веществ". С санкции прокурора к мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
"В ходе расследования уголовного дела, наложен арест на денежные средства, добытые преступным путем. Порядка 45 тысяч долларов переведены на депозитный счет Следственного комитета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время правоохранители Белоруссии и России продолжают установление всех участников преступной организации с целью полной ликвидации канала поставки психотропов. Тем временем, подчеркивается в сообщении, первые приговоры по уголовному делу вступили в законную силу - фигуранты получили от 13 до 18 лет лишения свободы.