https://ria.ru/20250725/nabu-2031422659.html

Катастрофа с законом о НАБУ связана с сужением круга Зеленского, пишут СМИ

Катастрофа с законом о НАБУ связана с сужением круга Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2025

Катастрофа с законом о НАБУ связана с сужением круга Зеленского, пишут СМИ

Катастрофическая ошибка Владимира Зеленского с законом об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств связана с сужением круга его близких советников,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:35:00+03:00

2025-07-25T14:35:00+03:00

2025-07-25T14:35:00+03:00

в мире

киев

львов

днепропетровск

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

конгресс сша

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Катастрофическая ошибка Владимира Зеленского с законом об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств связана с сужением круга его близких советников, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник в конгрессе США. Украинские СМИ ранее сообщали, что со вторника по всей стране идут акции протеста против закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Украинское издание "Страна.ua" писало, что в стране очень много недовольных Владимиром Зеленским, поэтому протесты, скорее всего, продолжатся и усилятся. "Катастрофическая оплошность Зеленского, как считается, стала последствием того, что он окружил себя все более узким кругом близких советников", - пишет издание. Как заявил источник газете, эти советники не способны предоставлять Зеленскому политическую аналитику и идеи, необходимые для работы на международной арене. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250724/protesty-2031277297.html

https://ria.ru/20250725/rada-2031408848.html

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в мире, киев, львов, днепропетровск, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), конгресс сша, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)