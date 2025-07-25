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ЦБ не будет ждать сюрпризов от Минфина к осени, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.07.2025
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16:10 25.07.2025 (обновлено: 16:35 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/nabiullina-2031452333.html
ЦБ не будет ждать сюрпризов от Минфина к осени, заявила Набиуллина
ЦБ не будет ждать сюрпризов от Минфина к осени, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.07.2025
ЦБ не будет ждать сюрпризов от Минфина к осени, заявила Набиуллина
Банк России не ждет осенью сюрпризов от Минфина по бюджету, а в целом для денежно-кредитной политики такие изменения, как недобор доходов по сравнению с планом, РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:10:00+03:00
2025-07-25T16:35:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
эльвира набиуллина
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банк России не ждет осенью сюрпризов от Минфина по бюджету, а в целом для денежно-кредитной политики такие изменения, как недобор доходов по сравнению с планом, не столь важны, как следование бюджетному правилу, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике прозвучал вопрос о том, стоит ли ждать осенью сюрпризов от Минфина по изменению цены отсечения в бюджетном правиле, поскольку из внутренних факторов для дальнейшей траектории ставки ключевым, вероятно, является бюджет РФ."Бюджетная политика действительно очень важный фактор принятия решения... Мы сюрпризов никаких осенью не ждем, во всяком случае нам это неизвестно, о каких-то сюрпризах. Я знаю, что сейчас многих беспокоит возможное снижение цен на сырье и, как следствие, недобор доходов. Но для денежно-кредитной политики важно не просто изменения в доходах и расходах, а изменения именно структурного первичного дефицита", - ответила Набиуллина.Потому что, пояснила она, просто расширение дефицита, связанное с более низкими доходами, значимо не влияет на оценку воздействия бюджетной политики на спрос и инфляцию, этот эффект сглаживается действием бюджетного правила."Поэтому для нас самое важное - это следование бюджетному правилу. Является ли бюджетное правило устойчивым в условиях изменения внешней конъюнктуры - это, конечно, требует обсуждения, в том числе по вопросам отсечки цены на нефть. Но на наш взгляд, если его и менять, то, конечно, в сторону ужесточения, учитывая долгосрочные тренды на сырьевых рынках в том числе. Более низкая цена отсечения обеспечит, конечно, большую устойчивость к возможным внешним шокам со стороны энергетических рынков, это важный показатель", - сказала глава ЦБ.Министр финансов России Антон Силуанов в текущем году на ПМЭФ сообщил, что Минфин не хочет пересматривать бюджетное правило, но при необходимости в текущем году некоторые корректировки возможны. Объем возможных дополнительных расходов сверх уровня, установленного бюджетным правилом, по словам Силуанова, будет обсуждаться в правительстве.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, эльвира набиуллина, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), ключевая ставка
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Ключевая ставка
ЦБ не будет ждать сюрпризов от Минфина к осени, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ не будет ждать осенью сюрпризов от Минфина по бюджету

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии "Задачи национального регулирования финансового рынка"
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Задачи национального регулирования финансового рынка - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банк России не ждет осенью сюрпризов от Минфина по бюджету, а в целом для денежно-кредитной политики такие изменения, как недобор доходов по сравнению с планом, не столь важны, как следование бюджетному правилу, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике прозвучал вопрос о том, стоит ли ждать осенью сюрпризов от Минфина по изменению цены отсечения в бюджетном правиле, поскольку из внутренних факторов для дальнейшей траектории ставки ключевым, вероятно, является бюджет РФ.
"Бюджетная политика действительно очень важный фактор принятия решения... Мы сюрпризов никаких осенью не ждем, во всяком случае нам это неизвестно, о каких-то сюрпризах. Я знаю, что сейчас многих беспокоит возможное снижение цен на сырье и, как следствие, недобор доходов. Но для денежно-кредитной политики важно не просто изменения в доходах и расходах, а изменения именно структурного первичного дефицита", - ответила Набиуллина.
Потому что, пояснила она, просто расширение дефицита, связанное с более низкими доходами, значимо не влияет на оценку воздействия бюджетной политики на спрос и инфляцию, этот эффект сглаживается действием бюджетного правила.
"Поэтому для нас самое важное - это следование бюджетному правилу. Является ли бюджетное правило устойчивым в условиях изменения внешней конъюнктуры - это, конечно, требует обсуждения, в том числе по вопросам отсечки цены на нефть. Но на наш взгляд, если его и менять, то, конечно, в сторону ужесточения, учитывая долгосрочные тренды на сырьевых рынках в том числе. Более низкая цена отсечения обеспечит, конечно, большую устойчивость к возможным внешним шокам со стороны энергетических рынков, это важный показатель", - сказала глава ЦБ.
Министр финансов России Антон Силуанов в текущем году на ПМЭФ сообщил, что Минфин не хочет пересматривать бюджетное правило, но при необходимости в текущем году некоторые корректировки возможны. Объем возможных дополнительных расходов сверх уровня, установленного бюджетным правилом, по словам Силуанова, будет обсуждаться в правительстве.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
ЦБ не увидел необходимости в докапитализации российских банков
15:21
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Ключевая ставка
 
 
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