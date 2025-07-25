https://ria.ru/20250725/nabiullina-2031445409.html

Нужно время, чтобы убедиться в выздоровлении экономики, заявила Набиуллина

Нужно время, чтобы убедиться в выздоровлении экономики, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.07.2025

Нужно время, чтобы убедиться в выздоровлении экономики, заявила Набиуллина

Банку России нужно время, чтобы убедится, что снижение инфляции, которое сейчас в стране происходит, это "выздоровление", а не снятие симптомов, заявила глава... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:45:00+03:00

2025-07-25T15:45:00+03:00

2025-07-25T15:47:00+03:00

ключевая ставка

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банку России нужно время, чтобы убедится, что снижение инфляции, которое сейчас в стране происходит, это "выздоровление", а не снятие симптомов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Если продолжать медицинскую аналогию... то, на наш взгляд, нужно еще время, чтобы убедиться, что то снижение инфляции, которое происходит, это выздоровление, а не просто снятие симптомов", – сказала Набиуллина.Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в пятницу снизил ключевую ставку – на 2 процентных пункта, до 18% годовых.

https://ria.ru/20250725/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ключевая ставка, экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)