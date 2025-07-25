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Нужно время, чтобы убедиться в выздоровлении экономики, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.07.2025
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15:45 25.07.2025 (обновлено: 15:47 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/nabiullina-2031445409.html
Нужно время, чтобы убедиться в выздоровлении экономики, заявила Набиуллина
Нужно время, чтобы убедиться в выздоровлении экономики, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.07.2025
Нужно время, чтобы убедиться в выздоровлении экономики, заявила Набиуллина
Банку России нужно время, чтобы убедится, что снижение инфляции, которое сейчас в стране происходит, это "выздоровление", а не снятие симптомов, заявила глава... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:45:00+03:00
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ключевая ставка
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банку России нужно время, чтобы убедится, что снижение инфляции, которое сейчас в стране происходит, это "выздоровление", а не снятие симптомов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Если продолжать медицинскую аналогию... то, на наш взгляд, нужно еще время, чтобы убедиться, что то снижение инфляции, которое происходит, это выздоровление, а не просто снятие симптомов", – сказала Набиуллина.Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в пятницу снизил ключевую ставку – на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
https://ria.ru/20250725/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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ключевая ставка, экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Ключевая ставка, Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Нужно время, чтобы убедиться в выздоровлении экономики, заявила Набиуллина

Набиуллина: надо убедиться, что инфляция снижается из-за выздоровления экономики

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Банка России Эльвира Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банку России нужно время, чтобы убедится, что снижение инфляции, которое сейчас в стране происходит, это "выздоровление", а не снятие симптомов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
«
"Если продолжать медицинскую аналогию... то, на наш взгляд, нужно еще время, чтобы убедиться, что то снижение инфляции, которое происходит, это выздоровление, а не просто снятие симптомов", – сказала Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в пятницу снизил ключевую ставку – на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
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Ключевая ставкаЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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