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Нужно время, чтобы убедиться в выздоровлении экономики, заявила Набиуллина
Нужно время, чтобы убедиться в выздоровлении экономики, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.07.2025
Нужно время, чтобы убедиться в выздоровлении экономики, заявила Набиуллина
Банку России нужно время, чтобы убедится, что снижение инфляции, которое сейчас в стране происходит, это "выздоровление", а не снятие симптомов, заявила глава... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:45:00+03:00
2025-07-25T15:45:00+03:00
2025-07-25T15:47:00+03:00
ключевая ставка
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банку России нужно время, чтобы убедится, что снижение инфляции, которое сейчас в стране происходит, это "выздоровление", а не снятие симптомов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Если продолжать медицинскую аналогию... то, на наш взгляд, нужно еще время, чтобы убедиться, что то снижение инфляции, которое происходит, это выздоровление, а не просто снятие симптомов", – сказала Набиуллина.Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в пятницу снизил ключевую ставку – на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
https://ria.ru/20250725/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ключевая ставка, экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Ключевая ставка, Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Нужно время, чтобы убедиться в выздоровлении экономики, заявила Набиуллина
Набиуллина: надо убедиться, что инфляция снижается из-за выздоровления экономики