Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина рассказала о будущем снижении ключевой ставки - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 25.07.2025 (обновлено: 15:41 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/nabiullina-2031440998.html
Набиуллина рассказала о будущем снижении ключевой ставки
Набиуллина рассказала о будущем снижении ключевой ставки - РИА Новости, 25.07.2025
Набиуллина рассказала о будущем снижении ключевой ставки
Банк России будет снижать ключевую ставку так, чтобы инфляция не пошла на новый виток, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:34:00+03:00
2025-07-25T15:41:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
ключевая ставка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986210432_0:21:2939:1674_1920x0_80_0_0_d881c1fe18a1085065939375a05eed49.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банк России будет снижать ключевую ставку так, чтобы инфляция не пошла на новый виток, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы будем делать все и будем снижать ставку таким образом, чтобы витка инфляции не произошло. Но, конечно, нас беспокоят повышенные инфляционные ожидания, мы об этом говорим прямо", - сообщила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
https://ria.ru/20250725/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986210432_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f1f5923883e2079d1c8ea59425c5bc78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, ключевая ставка
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия, Ключевая ставка
Набиуллина рассказала о будущем снижении ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ будет снижать ставку так, чтобы не было инфляционного витка

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банк России будет снижать ключевую ставку так, чтобы инфляция не пошла на новый виток, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы будем делать все и будем снижать ставку таким образом, чтобы витка инфляции не произошло. Но, конечно, нас беспокоят повышенные инфляционные ожидания, мы об этом говорим прямо", - сообщила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
14:47
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссияКлючевая ставка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала