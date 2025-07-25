https://ria.ru/20250725/nabiullina-2031440998.html
Набиуллина рассказала о будущем снижении ключевой ставки
Набиуллина рассказала о будущем снижении ключевой ставки - РИА Новости, 25.07.2025
Набиуллина рассказала о будущем снижении ключевой ставки
Банк России будет снижать ключевую ставку так, чтобы инфляция не пошла на новый виток, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:34:00+03:00
2025-07-25T15:34:00+03:00
2025-07-25T15:41:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банк России будет снижать ключевую ставку так, чтобы инфляция не пошла на новый виток, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы будем делать все и будем снижать ставку таким образом, чтобы витка инфляции не произошло. Но, конечно, нас беспокоят повышенные инфляционные ожидания, мы об этом говорим прямо", - сообщила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
https://ria.ru/20250725/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, ключевая ставка
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия, Ключевая ставка
Набиуллина рассказала о будущем снижении ключевой ставки
Набиуллина: ЦБ будет снижать ставку так, чтобы не было инфляционного витка