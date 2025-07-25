https://ria.ru/20250725/nabiullina-2031440998.html

Набиуллина рассказала о будущем снижении ключевой ставки

Набиуллина рассказала о будущем снижении ключевой ставки - РИА Новости, 25.07.2025

Набиуллина рассказала о будущем снижении ключевой ставки

Банк России будет снижать ключевую ставку так, чтобы инфляция не пошла на новый виток, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:34:00+03:00

2025-07-25T15:34:00+03:00

2025-07-25T15:41:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

ключевая ставка

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банк России будет снижать ключевую ставку так, чтобы инфляция не пошла на новый виток, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы будем делать все и будем снижать ставку таким образом, чтобы витка инфляции не произошло. Но, конечно, нас беспокоят повышенные инфляционные ожидания, мы об этом говорим прямо", - сообщила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – второй раз подряд, на этот раз на 2 процентных пункта, до 18% годовых.

https://ria.ru/20250725/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, ключевая ставка