https://ria.ru/20250725/msb-2031380367.html

Стартовал прием заявок на помощь в экспорте товара для томского МСБ

Стартовал прием заявок на помощь в экспорте товара для томского МСБ - РИА Новости, 25.07.2025

Стартовал прием заявок на помощь в экспорте товара для томского МСБ

Центр поддержки экспорта Томской области начал прием заявок субъектов малого и среднего предпринимательства региона на получение услуги по содействию в... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:46:00+03:00

2025-07-25T12:46:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Центр поддержки экспорта Томской области начал прием заявок субъектов малого и среднего предпринимательства региона на получение услуги по содействию в размещении продукции на международных электронных торговых площадках, сообщает пресс-служба правительства региона. Заявки принимаются до 18.00 31 июля. Их можно подать в электронной или письменной форме. Центр поддержки экспорта оказывает содействие экспортерам региона в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Эффективная и конкурентная экономика". Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что министерство юстиции РФ зарегистрировало ассоциацию сельскохозяйственных товаропроизводителей "Народный фермер Томской области". Инициаторами создания региональной организации выступили сами фермеры при поддержке областного центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации. В числе учредителей – растениеводы, пчеловоды, животноводы и птицеводы региона.

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