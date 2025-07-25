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Стартовал прием заявок на помощь в экспорте товара для томского МСБ
Стартовал прием заявок на помощь в экспорте товара для томского МСБ - РИА Новости, 25.07.2025
Стартовал прием заявок на помощь в экспорте товара для томского МСБ
Центр поддержки экспорта Томской области начал прием заявок субъектов малого и среднего предпринимательства региона на получение услуги по содействию в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:46:00+03:00
2025-07-25T12:46:00+03:00
2025-07-25T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Центр поддержки экспорта Томской области начал прием заявок субъектов малого и среднего предпринимательства региона на получение услуги по содействию в размещении продукции на международных электронных торговых площадках, сообщает пресс-служба правительства региона. Заявки принимаются до 18.00 31 июля. Их можно подать в электронной или письменной форме. Центр поддержки экспорта оказывает содействие экспортерам региона в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Эффективная и конкурентная экономика". Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что министерство юстиции РФ зарегистрировало ассоциацию сельскохозяйственных товаропроизводителей "Народный фермер Томской области". Инициаторами создания региональной организации выступили сами фермеры при поддержке областного центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации. В числе учредителей – растениеводы, пчеловоды, животноводы и птицеводы региона.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , томская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Томская область
Стартовал прием заявок на помощь в экспорте товара для томского МСБ
Томский МСБ может получить помощь в размещении на зарубежных маркетплейсах
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Центр поддержки экспорта Томской области начал прием заявок субъектов малого и среднего предпринимательства региона на получение услуги по содействию в размещении продукции на международных электронных торговых площадках, сообщает пресс-служба правительства региона.
Заявки принимаются до 18.00 31 июля. Их можно подать в электронной или письменной форме.
Центр поддержки экспорта оказывает содействие экспортерам региона в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что министерство юстиции РФ зарегистрировало ассоциацию сельскохозяйственных товаропроизводителей "Народный фермер Томской области".
Инициаторами создания региональной организации выступили сами фермеры при поддержке областного центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации. В числе учредителей – растениеводы, пчеловоды, животноводы и птицеводы региона.