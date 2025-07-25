https://ria.ru/20250725/moskva-2031526216.html

В Москве раскрыли дело "группы смерти", заманивавшей детей

В Москве раскрыли дело "группы смерти", заманивавшей детей - РИА Новости, 25.07.2025

В Москве раскрыли дело "группы смерти", заманивавшей детей

Московские следователи раскрыли дело "группы смерти", из-за которой пострадали 20 детей, сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T19:54:00+03:00

2025-07-25T19:54:00+03:00

2025-07-25T20:22:00+03:00

происшествия

россия

москва

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961778185_144:692:2553:2047_1920x0_80_0_0_5d5cacb52b93b871bb058d4109e13a33.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Московские следователи раскрыли дело "группы смерти", из-за которой пострадали 20 детей, сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов в интервью "Московскому комсомольцу". "Нами были привлечены два лица — мужчина из Новосибирска и несовершеннолетняя девушка из Ярославля. Они искали детей в Сети, у которых имеется интерес к мрачным темам, и вовлекали их в свою игру, давали им опасные "задания": нанеси порез, сделай то-то. Нами установлено 20 потерпевших детей по всей стране", — сказал он. Злоумышленники пытались убедить жертв совершить самоубийство. Для этого они применяли программу игры "Синий кит". При этом их мотивом было самоутверждение, они не получали какой-либо материальной выгоды."Уголовное дело в отношении мужчины было направлено в суд, и он приговорен к лишению свободы на срок порядка десяти лет", — отметил Денисов.Несколько лет назад огромный резонанс в России получила тема так называемых групп смерти, где детей и подростков в социальных сетях подстрекали к суицидам. Самой популярной из них был "Синий кит", причем действовала группа не только в России: несколько десятков человек, состоявших в ней по всему миру, покончили с собой. В течение нескольких дней участники должны были выполнять задания, последним из которых станет самоубийство.

https://ria.ru/20250416/gosduma-2011542265.html

https://ria.ru/20250725/zatseping-2031454612.html

россия

москва

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), московский комсомолец