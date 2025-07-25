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В Москве раскрыли дело "группы смерти", заманивавшей детей - РИА Новости, 25.07.2025
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19:54 25.07.2025 (обновлено: 20:22 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/moskva-2031526216.html
В Москве раскрыли дело "группы смерти", заманивавшей детей
В Москве раскрыли дело "группы смерти", заманивавшей детей - РИА Новости, 25.07.2025
В Москве раскрыли дело "группы смерти", заманивавшей детей
Московские следователи раскрыли дело "группы смерти", из-за которой пострадали 20 детей, сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:54:00+03:00
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происшествия
россия
москва
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
московский комсомолец
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Московские следователи раскрыли дело "группы смерти", из-за которой пострадали 20 детей, сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов в интервью "Московскому комсомольцу". "Нами были привлечены два лица — мужчина из Новосибирска и несовершеннолетняя девушка из Ярославля. Они искали детей в Сети, у которых имеется интерес к мрачным темам, и вовлекали их в свою игру, давали им опасные "задания": нанеси порез, сделай то-то. Нами установлено 20 потерпевших детей по всей стране", — сказал он. Злоумышленники пытались убедить жертв совершить самоубийство. Для этого они применяли программу игры "Синий кит". При этом их мотивом было самоутверждение, они не получали какой-либо материальной выгоды."Уголовное дело в отношении мужчины было направлено в суд, и он приговорен к лишению свободы на срок порядка десяти лет", — отметил Денисов.Несколько лет назад огромный резонанс в России получила тема так называемых групп смерти, где детей и подростков в социальных сетях подстрекали к суицидам. Самой популярной из них был "Синий кит", причем действовала группа не только в России: несколько десятков человек, состоявших в ней по всему миру, покончили с собой. В течение нескольких дней участники должны были выполнять задания, последним из которых станет самоубийство.
https://ria.ru/20250416/gosduma-2011542265.html
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происшествия, россия, москва, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), московский комсомолец
Происшествия, Россия, Москва, Новосибирск, Следственный комитет России (СК РФ), Московский комсомолец
В Москве раскрыли дело "группы смерти", заманивавшей детей

СК раскрыл дело группы смерти, в котором фигурируют 20 потерпевших детей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Московские следователи раскрыли дело "группы смерти", из-за которой пострадали 20 детей, сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов в интервью "Московскому комсомольцу".
"Нами были привлечены два лица — мужчина из Новосибирска и несовершеннолетняя девушка из Ярославля. Они искали детей в Сети, у которых имеется интерес к мрачным темам, и вовлекали их в свою игру, давали им опасные "задания": нанеси порез, сделай то-то. Нами установлено 20 потерпевших детей по всей стране", — сказал он.
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Злоумышленники пытались убедить жертв совершить самоубийство. Для этого они применяли программу игры "Синий кит". При этом их мотивом было самоутверждение, они не получали какой-либо материальной выгоды.
"Уголовное дело в отношении мужчины было направлено в суд, и он приговорен к лишению свободы на срок порядка десяти лет", — отметил Денисов.
Несколько лет назад огромный резонанс в России получила тема так называемых групп смерти, где детей и подростков в социальных сетях подстрекали к суицидам. Самой популярной из них был "Синий кит", причем действовала группа не только в России: несколько десятков человек, состоявших в ней по всему миру, покончили с собой. В течение нескольких дней участники должны были выполнять задания, последним из которых станет самоубийство.
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