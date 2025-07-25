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В Москве обновили дизайн схемы метро - РИА Новости, 25.07.2025
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10:50 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/moskva-2031346721.html
В Москве обновили дизайн схемы метро
В Москве обновили дизайн схемы метро - РИА Новости, 25.07.2025
В Москве обновили дизайн схемы метро
Дизайн схемы метро обновили в Москве, новую версию уже можно увидеть на некоторых станциях, а скоро и в поездах, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:50:00+03:00
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москва
максим ликсутов
завод имени лихачева (зил)
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дизайн схемы метро обновили в Москве, новую версию уже можно увидеть на некоторых станциях, а скоро и в поездах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Новая путеводная звезда пассажиров метро - схема в обновленном дизайне… Дизайн схемы метро был кардинально обновлен в 2013 году и с тех пор продолжает совершенствоваться. Рассказываем, что в новом дизайне: только плавные линии и никаких острых углов; крупные парки в пешей доступности от метро; иллюстрации зданий железнодорожных и речных вокзалов, а также небоскребов делового центра "Москва-Сити", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что дизайн новой схемы подготовили к открытию нового участка Троицкой линии "Новаторская - ЗИЛ". Его уже можно увидеть на некоторых станциях метро, а вскоре - и в поездах. "В этом году для удобства пользователей изменим дизайн схемы метро. Всего разместим более 38 тысяч схем к открытию нового участка Троицкой линии. Внедрили уникальные решения на основе анализа восприятия изображений. Дизайн разрабатывали с учетом обратной связи от пассажиров, а новый подход к созданию навигации позволит москвичам и туристам еще быстрее считывать информацию", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
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москва, максим ликсутов , завод имени лихачева (зил), общество
Москва, Максим Ликсутов , Завод имени Лихачева (ЗИЛ), Общество
В Москве обновили дизайн схемы метро

Дептранс: в Москве обновили дизайн схемы метро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московское метро. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дизайн схемы метро обновили в Москве, новую версию уже можно увидеть на некоторых станциях, а скоро и в поездах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Новая путеводная звезда пассажиров метро - схема в обновленном дизайне… Дизайн схемы метро был кардинально обновлен в 2013 году и с тех пор продолжает совершенствоваться. Рассказываем, что в новом дизайне: только плавные линии и никаких острых углов; крупные парки в пешей доступности от метро; иллюстрации зданий железнодорожных и речных вокзалов, а также небоскребов делового центра "Москва-Сити", - говорится в сообщении ведомства.
© Фото : Департамент транспорта МосквыОбновленная схема метро в Москве
Обновленная схема метро в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Департамент транспорта Москвы
Обновленная схема метро в Москве
Отмечается, что дизайн новой схемы подготовили к открытию нового участка Троицкой линии "Новаторская - ЗИЛ". Его уже можно увидеть на некоторых станциях метро, а вскоре - и в поездах.
"В этом году для удобства пользователей изменим дизайн схемы метро. Всего разместим более 38 тысяч схем к открытию нового участка Троицкой линии. Внедрили уникальные решения на основе анализа восприятия изображений. Дизайн разрабатывали с учетом обратной связи от пассажиров, а новый подход к созданию навигации позволит москвичам и туристам еще быстрее считывать информацию", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
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МоскваМаксим ЛиксутовЗавод имени Лихачева (ЗИЛ)Общество
 
 
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