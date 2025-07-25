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Москалькова оценила ситуацию с возвращением граждан из Украины в Россию
Москалькова оценила ситуацию с возвращением граждан из Украины в Россию - РИА Новости, 25.07.2025
Москалькова оценила ситуацию с возвращением граждан из Украины в Россию
Окончательного решения по возвращению в Россию из Украины гражданских лиц не достигнуто, идет диалог, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:47:00+03:00
2025-07-25T12:47:00+03:00
2025-07-25T12:47:00+03:00
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Окончательного решения по возвращению в Россию из Украины гражданских лиц не достигнуто, идет диалог, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В пятницу федеральный омбудсмен в Центре временного содержания иностранных граждан встретилась с гражданами России и Украины, которые прибыли в РФ в результате обмена политзаключенными. На Украине они преследовались за пророссийские взгляды. "Каждая сторона выдвинула в рамках стамбульского формата свои условия. Сегодня окончательного решения по (обмену - ред.) гражданских лиц ещё пока не достигнуто, идет диалог", - сказала Москалькова в ходе встречи.
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россия, украина, татьяна москалькова
Россия, Украина, Татьяна Москалькова
Москалькова оценила ситуацию с возвращением граждан из Украины в Россию
Москалькова: решения о возвращении в РФ из Украины гражданских лиц не достигнуто