https://ria.ru/20250725/moskalkova-2031380496.html

Москалькова оценила ситуацию с возвращением граждан из Украины в Россию

Москалькова оценила ситуацию с возвращением граждан из Украины в Россию - РИА Новости, 25.07.2025

Москалькова оценила ситуацию с возвращением граждан из Украины в Россию

Окончательного решения по возвращению в Россию из Украины гражданских лиц не достигнуто, идет диалог, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:47:00+03:00

2025-07-25T12:47:00+03:00

2025-07-25T12:47:00+03:00

россия

украина

татьяна москалькова

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Окончательного решения по возвращению в Россию из Украины гражданских лиц не достигнуто, идет диалог, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В пятницу федеральный омбудсмен в Центре временного содержания иностранных граждан встретилась с гражданами России и Украины, которые прибыли в РФ в результате обмена политзаключенными. На Украине они преследовались за пророссийские взгляды. "Каждая сторона выдвинула в рамках стамбульского формата свои условия. Сегодня окончательного решения по (обмену - ред.) гражданских лиц ещё пока не достигнуто, идет диалог", - сказала Москалькова в ходе встречи.

https://ria.ru/20250722/svo-2030618070.html

россия

украина

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россия, украина, татьяна москалькова