https://ria.ru/20250725/moshennichestvo-2031334444.html
Володин призвал рассказывать подросткам о схемах мошенников
Володин призвал рассказывать подросткам о схемах мошенников - РИА Новости, 25.07.2025
Володин призвал рассказывать подросткам о схемах мошенников
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно рассказывать подросткам о том, что передача банковских карт и счетов за вознаграждение — это... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:06:00+03:00
2025-07-25T10:06:00+03:00
2025-07-25T10:06:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно рассказывать подросткам о том, что передача банковских карт и счетов за вознаграждение — это преступление. С 5 июля вступили в силу изменения в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерный оборот средств платежей", которыми устанавливаются меры ответственности для лиц, содействующих мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Дропперство - соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег. Володин напомнил, что за это теперь предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы, а преступникам, использующим чужие карты и счета для обналичивания украденных средств, грозит до 6 лет лишения свободы. "Принимая закон, предусмотрели норму, что если человек совершил преступление впервые, он может быть освобождён от уголовной ответственности за активное содействие следствию. Это повод задуматься тем, кто ещё не зашёл далеко. И сообщить правоохранительным органам имеющуюся о мошенниках информацию", - написал он в своем Telegram-канале. Председатель Госдумы отметил, что передача банковских карт и счетов за вознаграждение — преступление. "Правильно об этом рассказать, особенно детям подросткового возраста. Их зачастую втягивают в противоправные действия через шантаж, обман и введение в заблуждение", - сказал он. Володин также рассказал, что за прошедшее время, как закон стал действовать, было возбуждено первое уголовное дело по части 3 статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". "По данным МВД, правоохранительные органы располагают сведениями о 30 тысячах конкретных фамилий, кто содействует мошенникам в выводе денежных средств, полученных обманным путём. Еще несколько десятков тысяч счетов находится под особым контролем", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250718/moshenniki-2029845390.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин призвал рассказывать подросткам о схемах мошенников
Володин: нужно рассказывать подросткам о мошенничестве с банковскими картами
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно рассказывать подросткам о том, что передача банковских карт и счетов за вознаграждение — это преступление.
С 5 июля вступили в силу изменения в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерный оборот средств платежей", которыми устанавливаются меры ответственности для лиц, содействующих мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Дропперство - соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег.
Володин
напомнил, что за это теперь предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы, а преступникам, использующим чужие карты и счета для обналичивания украденных средств, грозит до 6 лет лишения свободы.
"Принимая закон, предусмотрели норму, что если человек совершил преступление впервые, он может быть освобождён от уголовной ответственности за активное содействие следствию. Это повод задуматься тем, кто ещё не зашёл далеко. И сообщить правоохранительным органам имеющуюся о мошенниках информацию", - написал он в своем Telegram-канале
.
Председатель Госдумы
отметил, что передача банковских карт и счетов за вознаграждение — преступление.
"Правильно об этом рассказать, особенно детям подросткового возраста. Их зачастую втягивают в противоправные действия через шантаж, обман и введение в заблуждение", - сказал он.
Володин также рассказал, что за прошедшее время, как закон стал действовать, было возбуждено первое уголовное дело по части 3 статьи 187 УК РФ
"Неправомерный оборот средств платежей".
"По данным МВД, правоохранительные органы располагают сведениями о 30 тысячах конкретных фамилий, кто содействует мошенникам в выводе денежных средств, полученных обманным путём. Еще несколько десятков тысяч счетов находится под особым контролем", - подчеркнул он.