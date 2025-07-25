https://ria.ru/20250725/moldaviya-2031298033.html

В МИД ПМР заявили, что армия Молдавии переводится на стандарты НАТО

В МИД ПМР заявили, что армия Молдавии переводится на стандарты НАТО - РИА Новости, 25.07.2025

В МИД ПМР заявили, что армия Молдавии переводится на стандарты НАТО

Армия Молдавии активно переводится на стандарты НАТО, Кишинев встраивается в архитектуру безопасности Запада, заявил РИА Новости глава министерства иностранных... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T04:42:00+03:00

2025-07-25T04:42:00+03:00

2025-07-25T04:42:00+03:00

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виталий игнатьев

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нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Армия Молдавии активно переводится на стандарты НАТО, Кишинев встраивается в архитектуру безопасности Запада, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о расчетах НАТО, что молдаване станут "пушечным мясом" в случае начала вооруженных действий против Российской Федерации. В ведомстве также добавили, что президент Молдавии Майя Санду пообещала отменить нейтральный статус страны в случае победы партии "Действие и солидарность" на парламентских выборах в Молдавии в конце сентября. "О каком реальном "нейтралитете" Молдовы может идти речь? Между этой страной и блоком НАТО с 2006 года по сей день заключены комплексные индивидуальные планы сотрудничества, молдавские контингенты регулярно участвуют в совместных учениях со странами альянса, западные военные советники на постоянной основе присутствуют на территории Республики Молдова, а ее армия активно переводится на натовские стандарты", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР напомнил, что В 2017 и 2021 годах в Молдавии были открыты бюро связи НАТО и два центра НАТО, один из которых профилирован по кибербезопасности. "В 2023 году Молдову еще глубже интегрировали в евроатлантические структуры: в феврале НАТО запустило программу подготовки кадров сектора безопасности, а в мае начала работу Партнёрская миссия ЕС (EUPM) в рамках Общей политики безопасности и обороны. Эти шаги свидетельствуют об институциональном встраивании Молдовы в архитектуру коллективной безопасности Запада. Это далеко не весь перечень фактов коллаборации РМ с НАТО. Как с этой реальностью сочетается декларируемый "нейтралитет" – вопрос открытый", - отметил Игнатьев. Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов заявил РИА Новости, что военными НАТО разработан план нападения на Приднестровье. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250626/moldavija-2025566131.html

https://ria.ru/20240903/moldavija-1970208606.html

https://ria.ru/20241117/nato-1984237929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, румыния, виталий игнатьев, майя санду, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз