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В МИД ПМР заявили, что армия Молдавии переводится на стандарты НАТО - РИА Новости, 25.07.2025
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04:42 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/moldaviya-2031298033.html
В МИД ПМР заявили, что армия Молдавии переводится на стандарты НАТО
В МИД ПМР заявили, что армия Молдавии переводится на стандарты НАТО - РИА Новости, 25.07.2025
В МИД ПМР заявили, что армия Молдавии переводится на стандарты НАТО
Армия Молдавии активно переводится на стандарты НАТО, Кишинев встраивается в архитектуру безопасности Запада, заявил РИА Новости глава министерства иностранных... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T04:42:00+03:00
2025-07-25T04:42:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
румыния
виталий игнатьев
майя санду
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Армия Молдавии активно переводится на стандарты НАТО, Кишинев встраивается в архитектуру безопасности Запада, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о расчетах НАТО, что молдаване станут "пушечным мясом" в случае начала вооруженных действий против Российской Федерации. В ведомстве также добавили, что президент Молдавии Майя Санду пообещала отменить нейтральный статус страны в случае победы партии "Действие и солидарность" на парламентских выборах в Молдавии в конце сентября. "О каком реальном "нейтралитете" Молдовы может идти речь? Между этой страной и блоком НАТО с 2006 года по сей день заключены комплексные индивидуальные планы сотрудничества, молдавские контингенты регулярно участвуют в совместных учениях со странами альянса, западные военные советники на постоянной основе присутствуют на территории Республики Молдова, а ее армия активно переводится на натовские стандарты", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР напомнил, что В 2017 и 2021 годах в Молдавии были открыты бюро связи НАТО и два центра НАТО, один из которых профилирован по кибербезопасности. "В 2023 году Молдову еще глубже интегрировали в евроатлантические структуры: в феврале НАТО запустило программу подготовки кадров сектора безопасности, а в мае начала работу Партнёрская миссия ЕС (EUPM) в рамках Общей политики безопасности и обороны. Эти шаги свидетельствуют об институциональном встраивании Молдовы в архитектуру коллективной безопасности Запада. Это далеко не весь перечень фактов коллаборации РМ с НАТО. Как с этой реальностью сочетается декларируемый "нейтралитет" – вопрос открытый", - отметил Игнатьев. Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов заявил РИА Новости, что военными НАТО разработан план нападения на Приднестровье. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250626/moldavija-2025566131.html
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в мире, молдавия, кишинев, румыния, виталий игнатьев, майя санду, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Румыния, Виталий Игнатьев, Майя Санду, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз
В МИД ПМР заявили, что армия Молдавии переводится на стандарты НАТО

Глава МИД ПМР Игнатьев: армия Молдавии активно переводится на стандарты НАТО

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Армия Молдавии активно переводится на стандарты НАТО, Кишинев встраивается в архитектуру безопасности Запада, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о расчетах НАТО, что молдаване станут "пушечным мясом" в случае начала вооруженных действий против Российской Федерации. В ведомстве также добавили, что президент Молдавии Майя Санду пообещала отменить нейтральный статус страны в случае победы партии "Действие и солидарность" на парламентских выборах в Молдавии в конце сентября.
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"О каком реальном "нейтралитете" Молдовы может идти речь? Между этой страной и блоком НАТО с 2006 года по сей день заключены комплексные индивидуальные планы сотрудничества, молдавские контингенты регулярно участвуют в совместных учениях со странами альянса, западные военные советники на постоянной основе присутствуют на территории Республики Молдова, а ее армия активно переводится на натовские стандарты", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР напомнил, что В 2017 и 2021 годах в Молдавии были открыты бюро связи НАТО и два центра НАТО, один из которых профилирован по кибербезопасности.
"В 2023 году Молдову еще глубже интегрировали в евроатлантические структуры: в феврале НАТО запустило программу подготовки кадров сектора безопасности, а в мае начала работу Партнёрская миссия ЕС (EUPM) в рамках Общей политики безопасности и обороны. Эти шаги свидетельствуют об институциональном встраивании Молдовы в архитектуру коллективной безопасности Запада. Это далеко не весь перечень фактов коллаборации РМ с НАТО. Как с этой реальностью сочетается декларируемый "нейтралитет" – вопрос открытый", - отметил Игнатьев.
Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов заявил РИА Новости, что военными НАТО разработан план нападения на Приднестровье.
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Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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