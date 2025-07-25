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В Одессе насильно мобилизованные разбили окно автобуса и сбежали - РИА Новости, 25.07.2025
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16:18 25.07.2025 (обновлено: 16:19 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/mobilizatsiya-2031454476.html
В Одессе насильно мобилизованные разбили окно автобуса и сбежали
В Одессе насильно мобилизованные разбили окно автобуса и сбежали - РИА Новости, 25.07.2025
В Одессе насильно мобилизованные разбили окно автобуса и сбежали
Насильно мобилизованные сотрудниками военкомата мужчины в Одессе сбежали из автобуса, разбив окно, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.07.2025
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Насильно мобилизованные сотрудниками военкомата мужчины в Одессе сбежали из автобуса, разбив окно, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Одессе задержанные ТЦК (военкоматом – ред.) сбежали из автобуса, разбив окно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание опубликовало соответствующее видео, на котором можно увидеть, как трое мужчин убегают из стоявшего автобуса. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026427550.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, одесса, страна.ua
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Одесса, Страна.ua
В Одессе насильно мобилизованные разбили окно автобуса и сбежали

Страна.ua: в Одессе насильно мобилизованные сбежали из автобуса, разбив окно

© Кадр видео из соцсетейСотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Насильно мобилизованные сотрудниками военкомата мужчины в Одессе сбежали из автобуса, разбив окно, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Одессе задержанные ТЦК (военкоматом – ред.) сбежали из автобуса, разбив окно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Издание опубликовало соответствующее видео, на котором можно увидеть, как трое мужчин убегают из стоявшего автобуса.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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