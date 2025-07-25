В Одессе насильно мобилизованные разбили окно автобуса и сбежали
Страна.ua: в Одессе насильно мобилизованные сбежали из автобуса, разбив окно
© Кадр видео из соцсетейСотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Насильно мобилизованные сотрудниками военкомата мужчины в Одессе сбежали из автобуса, разбив окно, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе задержанные ТЦК (военкоматом – ред.) сбежали из автобуса, разбив окно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Издание опубликовало соответствующее видео, на котором можно увидеть, как трое мужчин убегают из стоявшего автобуса.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.