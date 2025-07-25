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Мишустин рассказал о научных исследованиях в Антарктиде - РИА Новости, 25.07.2025
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Наука
 
07:45 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/mishustin-2031312040.html
Мишустин рассказал о научных исследованиях в Антарктиде
Мишустин рассказал о научных исследованиях в Антарктиде - РИА Новости, 25.07.2025
Мишустин рассказал о научных исследованиях в Антарктиде
Научные исследования в рамках работы нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде имеют существенное значение, они могут дать представление о... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:45:00+03:00
2025-07-25T07:45:00+03:00
наука
антарктида
россия
республика алтай
михаил мишустин
наука
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Научные исследования в рамках работы нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде имеют существенное значение, они могут дать представление о причинах климатических изменений, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Идут также исследования Антарктиды. В прошлом году был открыт новый зимовочный комплекс, называется он "Восток". Современное здание в центре материка построено менее чем за пять лет", - сказал Мишустин, выступая на Международной экологической конференции в Республике Алтай. Он отметил, что площадь комплекса составляет почти 3 тысячи квадратных метров. Там расположены научные лаборатории, жилые и общественные помещения, энергоцентры и технические блоки. "Изыскания, которые там ведутся, имеют существенное научное значение, способны дать представление о причинах климатических изменений", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20250725/mishustin-2031310327.html
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антарктида, россия, республика алтай, михаил мишустин, наука
Наука, Антарктида, Россия, Республика Алтай, Михаил Мишустин, Наука
Мишустин рассказал о научных исследованиях в Антарктиде

Мишустин: исследования на станции Восток помогут разобраться в изменении климата

© РИА Новости / ООО "Запсибгазпром" | Перейти в медиабанкСтроительство и ввод в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде
Строительство и ввод в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции Восток в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / ООО "Запсибгазпром"
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Строительство и ввод в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Архивное фото
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Научные исследования в рамках работы нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде имеют существенное значение, они могут дать представление о причинах климатических изменений, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Идут также исследования Антарктиды. В прошлом году был открыт новый зимовочный комплекс, называется он "Восток". Современное здание в центре материка построено менее чем за пять лет", - сказал Мишустин, выступая на Международной экологической конференции в Республике Алтай.
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Он отметил, что площадь комплекса составляет почти 3 тысячи квадратных метров. Там расположены научные лаборатории, жилые и общественные помещения, энергоцентры и технические блоки.
"Изыскания, которые там ведутся, имеют существенное научное значение, способны дать представление о причинах климатических изменений", - добавил Мишустин.
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НаукаАнтарктидаРоссияРеспублика АлтайМихаил МишустинНаука
 
 
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