https://ria.ru/20250725/mishustin-2031312040.html

Мишустин рассказал о научных исследованиях в Антарктиде

Мишустин рассказал о научных исследованиях в Антарктиде - РИА Новости, 25.07.2025

Мишустин рассказал о научных исследованиях в Антарктиде

Научные исследования в рамках работы нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде имеют существенное значение, они могут дать представление о... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T07:45:00+03:00

2025-07-25T07:45:00+03:00

2025-07-25T07:45:00+03:00

наука

антарктида

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михаил мишустин

наука

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Научные исследования в рамках работы нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде имеют существенное значение, они могут дать представление о причинах климатических изменений, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Идут также исследования Антарктиды. В прошлом году был открыт новый зимовочный комплекс, называется он "Восток". Современное здание в центре материка построено менее чем за пять лет", - сказал Мишустин, выступая на Международной экологической конференции в Республике Алтай. Он отметил, что площадь комплекса составляет почти 3 тысячи квадратных метров. Там расположены научные лаборатории, жилые и общественные помещения, энергоцентры и технические блоки. "Изыскания, которые там ведутся, имеют существенное научное значение, способны дать представление о причинах климатических изменений", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20250725/mishustin-2031310327.html

https://ria.ru/20250704/antarktida-2027082139.html

антарктида

россия

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

антарктида, россия, республика алтай, михаил мишустин, наука