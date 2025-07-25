Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о мерах по оздоровлению водоемов - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:18 25.07.2025 (обновлено: 09:35 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/mishustin-2031309464.html
Мишустин рассказал о мерах по оздоровлению водоемов
Мишустин рассказал о мерах по оздоровлению водоемов - РИА Новости, 25.07.2025
Мишустин рассказал о мерах по оздоровлению водоемов
Власти России принимают меры для оздоровления водоемов, расширяют сеть гидротехнических сооружений для защиты от наводнений и засухи, заявил глава правительства РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:18:00+03:00
2025-07-25T09:35:00+03:00
россия
михаил мишустин
экология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031325384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5020be9b1d35c7810bb3584a2cea97c4.jpg
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Власти России принимают меры для оздоровления водоемов, расширяют сеть гидротехнических сооружений для защиты от наводнений и засухи, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "По поручению нашего президента мы принимаем меры для оздоровления рек, водоемов, расширяем сеть гидротехнических сооружений для защиты от наводнений, от засухи. Возводим специальные системы очистки, чтобы исключить загрязнение водоемов бытовыми и промышленными стоками, отходами", - заявил Мишустин, выступая на Международной экологической конференции.Он напомнил, что в России примерно 3 миллиона рек, общая протяженность которых составляет почти 12,5 миллиона километров, и более 2,5 миллиона озер. Это огромные запасы пресной воды, отметил Мишустин.Премьер подчеркнул необходимость бережного использования водных ресурсов."Нам нужно вместе работать над тем, чтобы нашим гражданам всегда была доступна чистая вода", - добавил он.
https://ria.ru/20250725/mishustin-2031308617.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031325384_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_301f38daee9debd94e12b54296f21018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, экология
Россия, Михаил Мишустин, Экология
Мишустин рассказал о мерах по оздоровлению водоемов

Мишустин: власти создают системы очистки, расширяют сеть технических сооружений

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции
Читать ria.ru в
Дзен
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Власти России принимают меры для оздоровления водоемов, расширяют сеть гидротехнических сооружений для защиты от наводнений и засухи, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"По поручению нашего президента мы принимаем меры для оздоровления рек, водоемов, расширяем сеть гидротехнических сооружений для защиты от наводнений, от засухи. Возводим специальные системы очистки, чтобы исключить загрязнение водоемов бытовыми и промышленными стоками, отходами", - заявил Мишустин, выступая на Международной экологической конференции.
Он напомнил, что в России примерно 3 миллиона рек, общая протяженность которых составляет почти 12,5 миллиона километров, и более 2,5 миллиона озер. Это огромные запасы пресной воды, отметил Мишустин.
Премьер подчеркнул необходимость бережного использования водных ресурсов.
"Нам нужно вместе работать над тем, чтобы нашим гражданам всегда была доступна чистая вода", - добавил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Мишустин призвал наращивать сотрудничество для охраны водоемов
07:07
 
РоссияМихаил МишустинЭкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала