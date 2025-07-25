https://ria.ru/20250725/mishustin-2031309464.html
Мишустин рассказал о мерах по оздоровлению водоемов
Мишустин рассказал о мерах по оздоровлению водоемов - РИА Новости, 25.07.2025
Мишустин рассказал о мерах по оздоровлению водоемов
Власти России принимают меры для оздоровления водоемов, расширяют сеть гидротехнических сооружений для защиты от наводнений и засухи, заявил глава правительства РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:18:00+03:00
2025-07-25T07:18:00+03:00
2025-07-25T09:35:00+03:00
россия
михаил мишустин
экология
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Власти России принимают меры для оздоровления водоемов, расширяют сеть гидротехнических сооружений для защиты от наводнений и засухи, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "По поручению нашего президента мы принимаем меры для оздоровления рек, водоемов, расширяем сеть гидротехнических сооружений для защиты от наводнений, от засухи. Возводим специальные системы очистки, чтобы исключить загрязнение водоемов бытовыми и промышленными стоками, отходами", - заявил Мишустин, выступая на Международной экологической конференции.Он напомнил, что в России примерно 3 миллиона рек, общая протяженность которых составляет почти 12,5 миллиона километров, и более 2,5 миллиона озер. Это огромные запасы пресной воды, отметил Мишустин.Премьер подчеркнул необходимость бережного использования водных ресурсов."Нам нужно вместе работать над тем, чтобы нашим гражданам всегда была доступна чистая вода", - добавил он.
https://ria.ru/20250725/mishustin-2031308617.html
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россия, михаил мишустин, экология
Россия, Михаил Мишустин, Экология
Мишустин рассказал о мерах по оздоровлению водоемов
Мишустин: власти создают системы очистки, расширяют сеть технических сооружений
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Власти России принимают меры для оздоровления водоемов, расширяют сеть гидротехнических сооружений для защиты от наводнений и засухи, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"По поручению нашего президента мы принимаем меры для оздоровления рек, водоемов, расширяем сеть гидротехнических сооружений для защиты от наводнений, от засухи. Возводим специальные системы очистки, чтобы исключить загрязнение водоемов бытовыми и промышленными стоками, отходами", - заявил Мишустин
, выступая на Международной экологической конференции.
Он напомнил, что в России примерно 3 миллиона рек, общая протяженность которых составляет почти 12,5 миллиона километров, и более 2,5 миллиона озер. Это огромные запасы пресной воды, отметил Мишустин.
Премьер подчеркнул необходимость бережного использования водных ресурсов.
"Нам нужно вместе работать над тем, чтобы нашим гражданам всегда была доступна чистая вода", - добавил он.