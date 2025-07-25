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Мишустин рассказал о вовлечении вторсырья в различных отраслях - РИА Новости, 25.07.2025
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06:57 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/mishustin-2031307356.html
Мишустин рассказал о вовлечении вторсырья в различных отраслях
Мишустин рассказал о вовлечении вторсырья в различных отраслях - РИА Новости, 25.07.2025
Мишустин рассказал о вовлечении вторсырья в различных отраслях
Уровень вовлечения вторсырья в различных отраслях в РФ вырос до 10%, за пять лет планируется довести показатель до 25% , заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:57:00+03:00
2025-07-25T06:57:00+03:00
экономика
россия
горный алтай
михаил мишустин
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Уровень вовлечения вторсырья в различных отраслях в РФ вырос до 10%, за пять лет планируется довести показатель до 25% , заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Совокупный уровень вовлечения вторсырья в отраслях сельского хозяйства, промышленности, строительства и ЖКХ – вырос до десяти процентов. Планируем за пять лет довести этот показатель до двадцати пяти процентов", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции в Горном Алтае.
https://ria.ru/20250725/svalki-2031306923.html
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экономика, россия, горный алтай, михаил мишустин
Экономика, Россия, Горный Алтай, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о вовлечении вторсырья в различных отраслях

Мишустин: уровень вовлечения вторсырья в различных отраслях вырос до 10%

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк Михаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин . Архивное фото
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Уровень вовлечения вторсырья в различных отраслях в РФ вырос до 10%, за пять лет планируется довести показатель до 25% , заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Совокупный уровень вовлечения вторсырья в отраслях сельского хозяйства, промышленности, строительства и ЖКХ – вырос до десяти процентов. Планируем за пять лет довести этот показатель до двадцати пяти процентов", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции в Горном Алтае.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В России за шесть лет ликвидировали 185 несанкционированных свалок
06:53
 
ЭкономикаРоссияГорный АлтайМихаил Мишустин
 
 
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