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Мишустин напомнил о важности кооперации в исследовании Антарктиды
Мишустин напомнил о важности кооперации в исследовании Антарктиды - РИА Новости, 25.07.2025
Мишустин напомнил о важности кооперации в исследовании Антарктиды
Глава правительства России Михаил Мишустин призвал совершенствовать условия для кооперации ученых разных стран, чтобы проектов для исследования Антарктиды... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:56:00+03:00
2025-07-25T06:56:00+03:00
2025-07-25T09:36:00+03:00
россия
антарктида
республика алтай
михаил мишустин
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин призвал совершенствовать условия для кооперации ученых разных стран, чтобы проектов для исследования Антарктиды становилось больше.Выступая на Международной экологической конференции в Республике Алтай, премьер отдельно остановился на вопросах исследования Антарктиды. Он напомнил, что в 2024 году там был открыт новый зимовочный комплекс "Восток". Изыскания, которые там ведутся, имеют существенное научное значение, отметил Мишустин."Надо, конечно, совершенствовать условия для кооперации наших ученых, чтобы подобных проектов, в том числе совместных, становилось больше", - подчеркнул глава кабмина.
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россия, антарктида, республика алтай, михаил мишустин
Россия, Антарктида, Республика Алтай, Михаил Мишустин
Мишустин напомнил о важности кооперации в исследовании Антарктиды
Мишустин предложил совершенствовать условия кооперации в Антарктиде