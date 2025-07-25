https://ria.ru/20250725/mishustin-2031307112.html

Мишустин напомнил о важности кооперации в исследовании Антарктиды

Мишустин напомнил о важности кооперации в исследовании Антарктиды - РИА Новости, 25.07.2025

Мишустин напомнил о важности кооперации в исследовании Антарктиды

Глава правительства России Михаил Мишустин призвал совершенствовать условия для кооперации ученых разных стран, чтобы проектов для исследования Антарктиды... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T06:56:00+03:00

2025-07-25T06:56:00+03:00

2025-07-25T09:36:00+03:00

россия

антарктида

республика алтай

михаил мишустин

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин призвал совершенствовать условия для кооперации ученых разных стран, чтобы проектов для исследования Антарктиды становилось больше.Выступая на Международной экологической конференции в Республике Алтай, премьер отдельно остановился на вопросах исследования Антарктиды. Он напомнил, что в 2024 году там был открыт новый зимовочный комплекс "Восток". Изыскания, которые там ведутся, имеют существенное научное значение, отметил Мишустин."Надо, конечно, совершенствовать условия для кооперации наших ученых, чтобы подобных проектов, в том числе совместных, становилось больше", - подчеркнул глава кабмина.

россия

антарктида

республика алтай

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россия, антарктида, республика алтай, михаил мишустин