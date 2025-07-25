https://ria.ru/20250725/mishustin-2031283716.html

Мишустин выступит на экологической конференции в Горном Алтае

Мишустин выступит на экологической конференции в Горном Алтае - РИА Новости, 25.07.2025

Мишустин выступит на экологической конференции в Горном Алтае

Глава правительства РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании Международной экологической конференции в Республике Алтай, в которой примут участие... РИА Новости, 25.07.2025

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2025-07-25T00:40:00+03:00

2025-07-25T00:40:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании Международной экологической конференции в Республике Алтай, в которой примут участие премьер-министры ряда стран СНГ. Мероприятие проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок" близ Горно-Алтайска 24-26 июля. Всего в конференции будут участвовать восемь стран: Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркмения. Ранее на Алтай прибыли премьеры Армении, Белоруссии и Казахстана Никол Пашинян, Александр Турчин и Олжас Бектенов. Глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, по сообщению пресс-службы киргизского кабмина, тоже посетит республику и примет участие в конференции. Как ожидается, Таджикистан и Узбекистан также будут представлены на уровне премьер-министров, а делегацию Туркмении возглавит замглавы правительства. В ходе конференции они расскажут о природоохранной и экологической повестке своих стран. Тема пленарного заседания - "Экологические вызовы: на пути к устойчивому развитию". Помимо этого, в рамках конференции состоится экспертная сессия "Как удержать мировой водный баланс?", на которой выступят министры природных ресурсов, экологии и окружающей среды. Руководители ведомств обсудят, как изменения климата влияют на водные ресурсы и какие меры нужны, чтобы минимизировать последствия этого влияния. Отдельная тематическая сессия будет посвящена экологическому туризму. В рамках этой дискуссии будут затрагиваться вопросы регулирования антропогенной нагрузки на природные комплексы, разработки и оборудования экологических маршрутов, функционирования трансграничных заповедников и национальных парков. Кроме того, участники конференции поговорят о развитии трансграничного экотуризма, защите особо охраняемых природных территорий и сохранении биоразнообразия. Речь пойдет, например, о совместных усилиях пяти стран в восстановлении численности снежного барса: редкая кошка обитает только в России, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Также участники рассмотрят возможности обмена опытом и реализации совместных проектов во всех этих сферах.

https://ria.ru/20250723/turizm-2030761516.html

https://ria.ru/20250723/mishustin-2030759961.html

https://ria.ru/20250722/laureat-2030581349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киргизия, казахстан, михаил мишустин, никол пашинян, александр турчинов, снг, общество