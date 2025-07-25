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Мишустин выступит на экологической конференции в Горном Алтае - РИА Новости, 25.07.2025
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00:40 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/mishustin-2031283716.html
Мишустин выступит на экологической конференции в Горном Алтае
Мишустин выступит на экологической конференции в Горном Алтае - РИА Новости, 25.07.2025
Мишустин выступит на экологической конференции в Горном Алтае
Глава правительства РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании Международной экологической конференции в Республике Алтай, в которой примут участие... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T00:40:00+03:00
2025-07-25T00:40:00+03:00
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киргизия
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александр турчинов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании Международной экологической конференции в Республике Алтай, в которой примут участие премьер-министры ряда стран СНГ. Мероприятие проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок" близ Горно-Алтайска 24-26 июля. Всего в конференции будут участвовать восемь стран: Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркмения. Ранее на Алтай прибыли премьеры Армении, Белоруссии и Казахстана Никол Пашинян, Александр Турчин и Олжас Бектенов. Глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, по сообщению пресс-службы киргизского кабмина, тоже посетит республику и примет участие в конференции. Как ожидается, Таджикистан и Узбекистан также будут представлены на уровне премьер-министров, а делегацию Туркмении возглавит замглавы правительства. В ходе конференции они расскажут о природоохранной и экологической повестке своих стран. Тема пленарного заседания - "Экологические вызовы: на пути к устойчивому развитию". Помимо этого, в рамках конференции состоится экспертная сессия "Как удержать мировой водный баланс?", на которой выступят министры природных ресурсов, экологии и окружающей среды. Руководители ведомств обсудят, как изменения климата влияют на водные ресурсы и какие меры нужны, чтобы минимизировать последствия этого влияния. Отдельная тематическая сессия будет посвящена экологическому туризму. В рамках этой дискуссии будут затрагиваться вопросы регулирования антропогенной нагрузки на природные комплексы, разработки и оборудования экологических маршрутов, функционирования трансграничных заповедников и национальных парков. Кроме того, участники конференции поговорят о развитии трансграничного экотуризма, защите особо охраняемых природных территорий и сохранении биоразнообразия. Речь пойдет, например, о совместных усилиях пяти стран в восстановлении численности снежного барса: редкая кошка обитает только в России, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Также участники рассмотрят возможности обмена опытом и реализации совместных проектов во всех этих сферах.
https://ria.ru/20250723/turizm-2030761516.html
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россия, киргизия, казахстан, михаил мишустин, никол пашинян, александр турчинов, снг, общество
Россия, Киргизия, Казахстан, Михаил Мишустин, Никол Пашинян, Александр Турчинов, СНГ, Общество
Мишустин выступит на экологической конференции в Горном Алтае

Мишустин выступит на Международной экологической конференции в Горном Алтае

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании Международной экологической конференции в Республике Алтай, в которой примут участие премьер-министры ряда стран СНГ.
Мероприятие проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок" близ Горно-Алтайска 24-26 июля.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Мишустин сообщил о росте турпотока в Республике Алтай
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Всего в конференции будут участвовать восемь стран: Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркмения.
Ранее на Алтай прибыли премьеры Армении, Белоруссии и Казахстана Никол Пашинян, Александр Турчин и Олжас Бектенов.
Глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, по сообщению пресс-службы киргизского кабмина, тоже посетит республику и примет участие в конференции.
Как ожидается, Таджикистан и Узбекистан также будут представлены на уровне премьер-министров, а делегацию Туркмении возглавит замглавы правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком в Горно-Алтайске. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Мишустин назвал планы развития Республики Алтай серьезными
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В ходе конференции они расскажут о природоохранной и экологической повестке своих стран. Тема пленарного заседания - "Экологические вызовы: на пути к устойчивому развитию".
Помимо этого, в рамках конференции состоится экспертная сессия "Как удержать мировой водный баланс?", на которой выступят министры природных ресурсов, экологии и окружающей среды. Руководители ведомств обсудят, как изменения климата влияют на водные ресурсы и какие меры нужны, чтобы минимизировать последствия этого влияния.
Отдельная тематическая сессия будет посвящена экологическому туризму. В рамках этой дискуссии будут затрагиваться вопросы регулирования антропогенной нагрузки на природные комплексы, разработки и оборудования экологических маршрутов, функционирования трансграничных заповедников и национальных парков.
Кроме того, участники конференции поговорят о развитии трансграничного экотуризма, защите особо охраняемых природных территорий и сохранении биоразнообразия. Речь пойдет, например, о совместных усилиях пяти стран в восстановлении численности снежного барса: редкая кошка обитает только в России, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.
Также участники рассмотрят возможности обмена опытом и реализации совместных проектов во всех этих сферах.
Лауреаты премии Экология – дело каждого стали участниками экофестиваля - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Лауреаты премии "Экология – дело каждого" стали участниками экофестиваля
22 июля, 12:04
 
РоссияКиргизияКазахстанМихаил МишустинНикол ПашинянАлександр ТурчиновСНГОбщество
 
 
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