https://ria.ru/20250725/mekhanizm-2031316633.html

В Приднестровье осудили изменения миротворческого механизма

В Приднестровье осудили изменения миротворческого механизма - РИА Новости, 25.07.2025

В Приднестровье осудили изменения миротворческого механизма

Приднестровье не приемлет изменения нынешнего миротворческого механизма, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:33:00+03:00

2025-07-25T08:33:00+03:00

2025-07-25T08:57:00+03:00

в мире

россия

украина

молдавия

виталий игнатьев

объединенная контрольная комиссия (окк)

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Приднестровье не приемлет изменения нынешнего миротворческого механизма, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев."Приднестровье категорически не приемлет изменения существующего миротворческого механизма. Любые подобные идеи направлены на зашлаковывание информационного поля нелепыми инициативами и камуфлирование собственного нежелания вести ответственный диалог", - сказал Игнатьев.Глава МИД ПМР также подчеркнул, что миротворческая операция никак не может быть препятствием процессу урегулирования, поскольку, наоборот, создает условия для его реализации в мирном и стабильном ключе."Попытки ставить предусловиями решения конфликта вывод миротворцев и некую "демилитаризацию" Приднестровья – это явно провокационный подход. Требовать это могут только те, кто на самом деле видит урегулирование конфликта через навязывание ультиматумов и силовые сценарии. Вот им российские миротворцы и наши военные действительно могут мешать", - отметил Игнатьев.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250725/pridnestrove-2031303346.html

https://ria.ru/20250724/moldaviya-2031277496.html

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в мире, россия, украина, молдавия, виталий игнатьев, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе