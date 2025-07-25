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В Приднестровье осудили изменения миротворческого механизма - РИА Новости, 25.07.2025
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08:33 25.07.2025 (обновлено: 08:57 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/mekhanizm-2031316633.html
В Приднестровье осудили изменения миротворческого механизма
В Приднестровье осудили изменения миротворческого механизма - РИА Новости, 25.07.2025
В Приднестровье осудили изменения миротворческого механизма
Приднестровье не приемлет изменения нынешнего миротворческого механизма, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:33:00+03:00
2025-07-25T08:57:00+03:00
в мире
россия
украина
молдавия
виталий игнатьев
объединенная контрольная комиссия (окк)
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Приднестровье не приемлет изменения нынешнего миротворческого механизма, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев."Приднестровье категорически не приемлет изменения существующего миротворческого механизма. Любые подобные идеи направлены на зашлаковывание информационного поля нелепыми инициативами и камуфлирование собственного нежелания вести ответственный диалог", - сказал Игнатьев.Глава МИД ПМР также подчеркнул, что миротворческая операция никак не может быть препятствием процессу урегулирования, поскольку, наоборот, создает условия для его реализации в мирном и стабильном ключе."Попытки ставить предусловиями решения конфликта вывод миротворцев и некую "демилитаризацию" Приднестровья – это явно провокационный подход. Требовать это могут только те, кто на самом деле видит урегулирование конфликта через навязывание ультиматумов и силовые сценарии. Вот им российские миротворцы и наши военные действительно могут мешать", - отметил Игнатьев.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250725/pridnestrove-2031303346.html
https://ria.ru/20250724/moldaviya-2031277496.html
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в мире, россия, украина, молдавия, виталий игнатьев, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе
В мире, Россия, Украина, Молдавия, Виталий Игнатьев, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), ОБСЕ
В Приднестровье осудили изменения миротворческого механизма

МИД ПМР: Приднестровье не приемлет изменения нынешнего миротворческого механизма

© Sputnik / Irina LeahovaВерховный Совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики
Верховный Совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Sputnik / Irina Leahova
Верховный Совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики . Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Приднестровье не приемлет изменения нынешнего миротворческого механизма, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Приднестровье категорически не приемлет изменения существующего миротворческого механизма. Любые подобные идеи направлены на зашлаковывание информационного поля нелепыми инициативами и камуфлирование собственного нежелания вести ответственный диалог", - сказал Игнатьев.
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Глава МИД ПМР также подчеркнул, что миротворческая операция никак не может быть препятствием процессу урегулирования, поскольку, наоборот, создает условия для его реализации в мирном и стабильном ключе.
"Попытки ставить предусловиями решения конфликта вывод миротворцев и некую "демилитаризацию" Приднестровья – это явно провокационный подход. Требовать это могут только те, кто на самом деле видит урегулирование конфликта через навязывание ультиматумов и силовые сценарии. Вот им российские миротворцы и наши военные действительно могут мешать", - отметил Игнатьев.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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