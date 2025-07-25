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В Нижнекамске потушили пожар на базе по переработке нефтяных шламов

В Нижнекамске потушили пожар на базе по переработке нефтяных шламов - РИА Новости, 25.07.2025

В Нижнекамске потушили пожар на базе по переработке нефтяных шламов

Пожарные ликвидировали возгорание на базе по переработке нефтяных шламов в промышленной зоне Нижнекамска, никто не пострадал, сообщило МЧС Татарстана. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:50:00+03:00

2025-07-25T17:50:00+03:00

2025-07-25T17:50:00+03:00

происшествия

нижнекамск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на базе по переработке нефтяных шламов в промышленной зоне Нижнекамска, никто не пострадал, сообщило МЧС Татарстана. Сообщение о пожаре в промзоне Нижнекамска по адресу 4-я Промышленная, 6 поступило в пятницу в 15.35. "По прибытии пожарных подразделений на базе по переработке нефтяных шламов происходило горение частично внутри металлического ангара и нефтяного шлама на открытой территории. Пострадавших нет. В 17.05 открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению пожара были привлечены 12 единиц пожарной техники и 38 огнеборцев. "Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора", - добавили в МЧС.

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нижнекамск

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происшествия, нижнекамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)