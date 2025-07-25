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В Саратове эвакуировали жителей дома, где произошел взрыв

В Саратове эвакуировали жителей дома, где произошел взрыв - РИА Новости, 25.07.2025

В Саратове эвакуировали жителей дома, где произошел взрыв

Жители 10-этажного жилого дома в Саратове, где при взрыве газа погибли три человека, эвакуированы, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:06:00+03:00

2025-07-25T12:06:00+03:00

2025-07-25T12:23:00+03:00

происшествия

россия

роман бусаргин

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Жители 10-этажного жилого дома в Саратове, где при взрыве газа погибли три человека, эвакуированы, сообщили в региональном главке МЧС. "Да", - сказали журналистам в пресс-службе главка, отвечая на вопрос о том, эвакуированы ли жители дома. Число эвакуированных жителей в ведомстве не уточнили. Ранее в главке МЧС сообщили, что в 12.12 (11.12 мск) поступило сообщение о взрыве в 10-этажном жилом доме в Саратове по адресу: улица Блинова, 4. По данным МЧС РФ, при взрыве газа погибли три человека. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что, предварительно, среди погибших есть один ребенок. На место выехал губернатор Роман Бусаргин. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме.

россия

саратов

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2025

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происшествия, россия, роман бусаргин, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове