https://ria.ru/20250725/lvov-2031472752.html

Дичь во Львове: как мордовороты с кувалдами ломали мемориал "Холм Славы"

Дичь во Львове: как мордовороты с кувалдами ломали мемориал "Холм Славы" - РИА Новости, 25.07.2025

Дичь во Львове: как мордовороты с кувалдами ломали мемориал "Холм Славы"

Абсолютно дикое предложение поступило от мэра Львова Андрея Садового, захотевшего обменять эксгумированные тела советских солдат из захоронений на "Холме Славы" РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:21:00+03:00

2025-07-25T17:21:00+03:00

2025-07-25T17:22:00+03:00

львов

екатеринбург

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Абсолютно дикое предложение поступило от мэра Львова Андрея Садового, захотевшего обменять эксгумированные тела советских солдат из захоронений на "Холме Славы" на пленных бойцов ВСУ. Среди которых и останки героя – разведчика Николая Кузнецова. Оно ожидаемо вызвало возмущение по всему миру.О том, как власти уже десятки лет воюет с мертвыми советскими воинами - в материале РИА Новости.Двадцатилетняя война с "Холмом Славы"Скандальное заявление мэра Львова стало апофеозом в настоящей войне, развернувшейся вокруг мемориала на "Холме Славы" памяти советским воинам.Открытый еще в мае 1970 года мемориал включал 30-метровый пилон, бронзовую центральную группу и гранитную стелу с рельефами из кованой меди.Центр ансамбля составляла скульптурная группа, состоящая из аллегорических фигур советского воина и Родины-матери.История Советской армии раскрывалась в шести многофигурных горельефах, расположенных с обеих сторон стелы: "Рождение Красной Армии", "Гражданская война", "Освобождение Западной Украины", "Год 1941-й", "Великая Отечественная война" и "Победа".Впервые вопрос о демонтаже памятников на Холме Славы во Львове был принят в 1992 году тогда еще облсоветом, но решение было впоследствии отменено.Мордовороты с кувалдами против памятника советским солдатамВ мае 2007 года была создана комиссия Львовским горсоветом, которая должна рассмотреть вопрос о возможном демонтаже мемориала или удаления отдельных его элементов как "имперско-большевистских символов".16 февраля 2018 года националисты перешли от слов к делу: мордовороты из террористических батальонов кувалдами разбили плиты на монументе борьбы против нацизма.Вандалы также сбили железную надпись "Победителям над нацизмом" и на этом месте белой краской написали "памятник оккупантам".В конце 2017 года было наконец принято решение начать демонтаж памятника из-за его аварийного состояния.2 февраля 2019 года демонтированы пять горельефов в честь советских солдат со стелы памятника и переданы в музей "Территория террора", 3 марта снесли и саму стелу.Торговля костями павших защитниковВ июле 2025 года во Львове война с мемориальным комплексом "окончательно завершилась".На "Холм Славы" были захоронены останки 355 советских солдат и офицеров, погибших в боях за освобождение города от немецко-фашистской оккупации.Среди тех из них и останки героя Советского Союза, легендарного разведчика и диверсанта Николая Кузнецова, уничтожившего 11 немецких генералов, погибшего в марте 1944 года в бою с бандеровцами.Его останки были найдены в 1959 году, а захоронены в 1960 году.Семья Кузнецова боролась с 2000-х годов за право перенести прах героя-разведчика из Львова в Екатеринбург, но несмотря на решение суда, мэрия Львова отказывается отдавать останки одного из самых известных разведчиков Второй Мировой войны.Мэр Львова предложил обменять останки советских солдат на украинских военнопленных. Прах советских солдат таким образом превращён в предмет политического торга.Останки героев хотят превратить в обычный "товар", рычаг давления, инструмент шантажа.Ответ Мединского Львовскому гауляйтеруВо время пресс-конференции по итогам переговоров в Стамбуле Мединского спросил один из журналистов, готова ли Россия обменять останки советских солдат и забрать их с Украины."Вы знаете, рассматривать серьёзно данное предложение даже украинская сторона не предлагала. Я думаю, им самым стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков", — отметил Мединский.Глава российской делегации подчеркнул, что там извлекаются останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых есть и множество украинцев."Это абсолютно нравственная деградация, и повторюсь, даже у украинской делегации не хватило совести поднимать этот вопрос", — заключил Мединский.Хотелось бы, чтобы слова главы российской делегации отбили в дальнейшем охоту у некоторых "деятелей" украинской власти превратить прах погибших воинов в обычный товар.

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львов, екатеринбург