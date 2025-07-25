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В Саратове откроют горячую линию после взрыва газа в жилом доме
В Саратове откроют горячую линию после взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 25.07.2025
В Саратове откроют горячую линию после взрыва газа в жилом доме
Горячая линия начнет работать после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове, на месте происшествия развернут круглосуточный штаб, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:16:00+03:00
2025-07-25T13:16:00+03:00
2025-07-25T13:16:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Горячая линия начнет работать после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове, на месте происшествия развернут круглосуточный штаб, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов. "На месте развернут оперативный круглосуточный штаб, в ближайшее время начнет работу специальная горячая линия. За помощью можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 (937) 225 57 12; 8 (8452) 63 33 73", - написал Бусаргин.
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происшествия, саратов, саратовская область, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Россия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратове откроют горячую линию после взрыва газа в жилом доме
Бусаргин: в Саратове откроют горячую линию после взрыва газа в жилом доме