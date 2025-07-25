Рейтинг@Mail.ru
В Саратове откроют горячую линию после взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/linija-2031394001.html
В Саратове откроют горячую линию после взрыва газа в жилом доме
В Саратове откроют горячую линию после взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 25.07.2025
В Саратове откроют горячую линию после взрыва газа в жилом доме
Горячая линия начнет работать после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове, на месте происшествия развернут круглосуточный штаб, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:16:00+03:00
2025-07-25T13:16:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031372769_0:694:720:1099_1920x0_80_0_0_f640cf8a4c5bf4c70e9e31f66ba25f45.jpg
САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Горячая линия начнет работать после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове, на месте происшествия развернут круглосуточный штаб, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов. "На месте развернут оперативный круглосуточный штаб, в ближайшее время начнет работу специальная горячая линия. За помощью можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 (937) 225 57 12; 8 (8452) 63 33 73", - написал Бусаргин.
https://ria.ru/20250725/dom-2031383840.html
саратов
саратовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031372769_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_3c5c2ca45fdb404ed3709c0c4977a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, саратовская область, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Россия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратове откроют горячую линию после взрыва газа в жилом доме

Бусаргин: в Саратове откроют горячую линию после взрыва газа в жилом доме

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Горячая линия начнет работать после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове, на месте происшествия развернут круглосуточный штаб, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов.
"На месте развернут оперативный круглосуточный штаб, в ближайшее время начнет работу специальная горячая линия. За помощью можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 (937) 225 57 12; 8 (8452) 63 33 73", - написал Бусаргин.
Место взрыва газа в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
При взрыве в многоэтажке в Саратове пострадал соседний дом
12:57
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьРоссияРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала