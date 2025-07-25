https://ria.ru/20250725/liksutov-2031336253.html
Ликсутов: На орбиту запущен спутник с двигателем московского производства
Ликсутов: На орбиту запущен спутник с двигателем московского производства - РИА Новости, 25.07.2025
Ликсутов: На орбиту запущен спутник с двигателем московского производства
Сверхмалый научно-образовательный спутник (кубсат) 239Alferov, запущенный в пятницу на орбиту, оснащен первым отечественным плазменным двигателем московского... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:30:00+03:00
2025-07-25T10:30:00+03:00
2025-07-25T10:30:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
анатолий гарбузов
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"спутникс"
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сверхмалый научно-образовательный спутник (кубсат) 239Alferov, запущенный в пятницу на орбиту, оснащен первым отечественным плазменным двигателем московского производства, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку столичной аэрокосмической промышленности. Сегодня эту отрасль в городе представляет более 40 предприятий, научно-технических центров, лабораторий и исследовательских институтов, где занято свыше 30 тысяч человек. Успехи столичных производителей подтверждает, в том числе, запуск на орбиту малого спутника с экспериментальным плазменным двигателем, созданным в Москве. В этом году компания планирует выйти на серийное производство", – привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики слова ЛиксутоваПлазменный двигатель для космического аппарата создан столичной компанией "СТАР" (Спутниковые технологии и астроразработки). С его помощью будут отрабатываться орбитальные маневры кубсата, включая корректировку обиты, сведение спутника с орбиты по истечении срока службы и другие. По данным генерального директора компании Евгения Степина, степень локализации разработки составляет 85%.Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, в столице производится широкий ассортимент продукции аэрокосмической отрасли: от сверхлегких кабелей до ракетоносителей и комплектующих для космических аппаратов, при этом номенклатура выпускаемых изделий расширяется. "Так, недавно на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва" было запущено производство солнечных батарей для космических аппаратов", – отметил министр.До конца 2025 года московская космическая компания "СПУТНИКС", один из ведущих производителей спутников формата кубсат в России и мире, планирует запустить на орбиту сразу несколько десятков спутников. Среди них спутники для съемки Земли, для мониторинга судоходства (АИС), образовательные спутники, а также аппараты для иностранных заказчиков.
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максим ликсутов , анатолий гарбузов, москва, "спутникс"
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Москва, "Спутникс"
Ликсутов: На орбиту запущен спутник с двигателем московского производства
На орбиту запущен кубсат с плазменным двигателем московского производства
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сверхмалый научно-образовательный спутник (кубсат) 239Alferov, запущенный в пятницу на орбиту, оснащен первым отечественным плазменным двигателем московского производства, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку столичной аэрокосмической промышленности. Сегодня эту отрасль в городе представляет более 40 предприятий, научно-технических центров, лабораторий и исследовательских институтов, где занято свыше 30 тысяч человек. Успехи столичных производителей подтверждает, в том числе, запуск на орбиту малого спутника с экспериментальным плазменным двигателем, созданным в Москве. В этом году компания планирует выйти на серийное производство", – привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики слова Ликсутова
Плазменный двигатель для космического аппарата создан столичной компанией "СТАР" (Спутниковые технологии и астроразработки). С его помощью будут отрабатываться орбитальные маневры кубсата, включая корректировку обиты, сведение спутника с орбиты по истечении срока службы и другие. По данным генерального директора компании Евгения Степина, степень локализации разработки составляет 85%.
Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, в столице производится широкий ассортимент продукции аэрокосмической отрасли: от сверхлегких кабелей до ракетоносителей и комплектующих для космических аппаратов, при этом номенклатура выпускаемых изделий расширяется. "Так, недавно на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва" было запущено производство солнечных батарей для космических аппаратов", – отметил министр.
До конца 2025 года московская космическая компания "СПУТНИКС", один из ведущих производителей спутников формата кубсат в России и мире, планирует запустить на орбиту сразу несколько десятков спутников. Среди них спутники для съемки Земли, для мониторинга судоходства (АИС), образовательные спутники, а также аппараты для иностранных заказчиков.