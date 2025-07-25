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Совфед установил право на льготы гражданских жен погибших участников СВО

Совфед установил право на льготы гражданских жен погибших участников СВО - РИА Новости, 25.07.2025

Совфед установил право на льготы гражданских жен погибших участников СВО

Сенаторы одобрили закон, устанавливающий право на льготы для гражданских жен погибших участников СВО при условии их совместного проживания не менее трех лет и... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:24:00+03:00

2025-07-25T12:24:00+03:00

2025-07-25T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, устанавливающий право на льготы для гражданских жен погибших участников СВО при условии их совместного проживания не менее трех лет и наличия общего ребенка. Документом устанавливается, что гражданским женам погибших бойцов СВО могут быть предоставлены меры социальной поддержки при условии, что установлен факт их совместного проживания не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта о прохождении военной службы или призыва на военную службу, в том числе по мобилизации, а также при наличии у них общего несовершеннолетнего ребенка. Законом также вводится срок выплат единовременных пособий. Он составит до 30 дней со дня получения документов, необходимых для принятия решения о выплате, должностными лицами, принимающими решение о выплате единовременных пособий. Устанавливается, что при рассмотрении в судебном порядке спора, в котором устанавливаются лица, имеющие право на получение компенсации в связи с гибелью застрахованного лица, срок выплаты компенсации исчисляется со дня получения страхователем, а в установленных случаях, со дня получения страховщиком вступившего в законную силу решения суда по такому спору и документов, необходимых для принятия решения о выплате компенсации. При этом при рассмотрении в судебном порядке спора, в котором устанавливаются выгодоприобретатели в связи с гибелью застрахованного лица, срок выплаты страховых сумм исчисляется со дня получения страховщиком вступившего в законную силу решения суда по такому спору и документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением ряда норм.

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